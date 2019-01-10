Меган Маркл в одежде за £3 тысячи дала безработным женщинам советы по стилю

Роскошно одетая супруга британского принца Гарри Меган Маркл поделилась модными советами с безработными женщинами в ходе визита в благотворительную организацию, сообщает Daily Mail.

Это первый официальный выход герцогини Сассекской после того, как ее объявили попечителем четырех организаций. Бывшая актриса рассказала, как стильно и модно одеваться, девушкам из организации Smart Works HQ, которая помогает безработным женщинам пройти собеседования, найти работу и обрести уверенность в себе. Сама же Маркл была одета в дорогие вещи общей стоимостью минимум в £3 тыс ($3,8 тыс.).

Раннее сообщалось, что Меган Маркл станет попечителем Национального театра, Ассоциации университетов Содружества, а также двух благотворительных организации по поддержке женщин и защите животных.