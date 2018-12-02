На аукционе в США продали первый экземпляр журнала Playboy

На аукционе Julien's Auction в Лос-Анджелесе были распроданы личные вещи основателя журнала Playboy Хью Хефнера, сообщается в инстаграме аукциона.

В частности, был продан экземпляр первого выпуска издания с Мерлин Монро на обложке. Лот ушел за $31,2 тыс.

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Организаторы аукциона сообщили, что все доходы с продаж пойдут в фонд Хью Хефнера в поддержку организаций, которые защищают гражданские права.

Ранее сообщалось, что награду «Золотой глобус» американской киноактрисы Мэрилин Монро продали за рекордную для подобного лота сумму в $250 тыс. на аукционе в Лос-Анджелесе.