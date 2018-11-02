Россияне назвали объединяющие страну фильм, салат, песню и книгу

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса россиян, в рамках которого респондентов просили назвать главные символы страны.

«Согласно данным опроса, главными символами России для наших сограждан являются народ (9%), любовь к родине и патриотизм (8%), государственные флаг (7%) и герб (6%). Армию и силу нашей страны отмечают по 5% россиян. О национальном гимне и единстве вспоминают по 4% респондентов», — говорится в тексте сообщения.

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Также россияне назвали объединяющими символами большую территорию, медведей, миролюбивость, президента и природное богатство.

Первое место среди объединяющих жителей России книг занял роман «Война и мир» (11%), которой уступили произведения Александра Пушкина (4%) и роман «Тихий Дон» (3%). Самыми яркими персонажами, передающими национальный характер, россияне назвали Илью Обломова (4%), Алексея Маресьева, Ивана Дурака и Илью Муромца (по 2%). Среди фильмов, которые объединяют россиян, первое место занял «Ирония судьбы, или С легким паром!» (9%), второе место после которого занял «Москва слезам не верит» (5%).

Главным объединяющим праздничным блюдом респонденты назвали салат Оливье (51%), после которого следуют салат «Селедка под шубой» (28%), пельмени (25%) и борщ (17%). Важнейшими историческими событиями по мнению опрошенных являются победа в Великой Отечественной войне (63%), присоединение Крыма (12%), а также Великая Октябрьская революция (8%). Каждый пятый опрошенный назвал российский гимн песней, которая объединяет россиян (20%), второе место заняла песня «День победы» (8%), третье — «Катюша» (7%).