Лишенная титула «Мисс Украина — 2018» прокомментировала дисквалификацию

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Лишенная титула «Мисс Украина — 2018» Вероника Дидусенко рассказала, почему ради участия в конкурсе пошла на обман. Об этом сообщает ТСН.

По ее словам, своим участием она хотела привлечь внимание к своему социальному проекту, который нацелен на помощь детям.

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«Мне очень жаль. Хочу извиниться, что была не до конца откровенной, что не дала возможности узнать себя до конца», — заявила Дидусенко.

Она добавила, что смыслом ее жизни является ее маленький сын. По мнению Дидусенко, условие конкурса, запрещающее участницам иметь детей, является дискриминацией и унижением.

Ранее сообщалось, что Дидусенко будет дисквалифицирована за недостоверную информацию о семейном положении и наличии детей.