СМИ узнали, что произошло с цветами со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

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Цветы со свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, отдали в хосписы, сообщает BuzzFeed.

Цветочными композициями из наперстянок, пионов и белых роз были украшены стены и вход в часовню Святого Георгия, где проходила свадебная церемония. Отмечается, что над оформлением работала целая команда флористов.

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После свадьбы из цветов были сделаны букеты, которые разослали в хосписы, больницы и благотворительные организации Великобритании.

Ранее СМИ сообщали, что на свадьбу Гарри подарил Меган Маркл кольцо, принадлежавшее его матери, принцессе Диане.