Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали новые фотографии со свадьбы

Кенсингтонский дворец в официальном аккаунте в инстаграме опубликовал три официальные свадебные фотографии герцога и герцогини Сассекских.

На снимках Гарри и Меган запечатлены вдвоем, в окружении детей, а также ближайших родственников: королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского, принца Чарльза и его супруги Камиллы, а также принца Уильяма с Кейт.

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«Герцог и герцогиня хотели бы поблагодарить всех, кто принял участие в праздновании их свадьбы. Они очень рады, что смогли разделить свой день со всеми теми, кто приехал в Виндзор, и кто смотрел телевизионную трансляцию в Великобритании, в Содружестве наций и по всему миру», — отмечается в заявлении.

19 мая принц Гарри, младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы, вступил в брак с американской актрисой Меган Маркл.

После свадьбы Гарри и Меган получили титулы герцога и герцогини Сассекских.