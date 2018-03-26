Порноактриса заявила об угрозах после связи с Трампом

Порноактриса Сторми Дэниеэлс в интервью телеканалу CBS рассказала об угрозах после ее предполагаемой интимной связи с Дональдом Трампом в 2006 году. Об этом сообщает Associated Press.

По ее словам, 12 лет назад у нее и Трампа был секс по обоюдному согласию. После этого, рассказала актриса, физической близости между ними больше не было, однако в 2011 году, спустя пять лет, ей начали поступать угрозы.

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Дэниэлс заявила, что тогда к ней подошел мужчина и посоветовал «оставить Трампа в покое», после чего обратился к ее маленькой дочери и сказал, что «было бы очень жаль, если бы с твоей мамой что-нибудь случилось».

В 2016 году, в разгар избирательной кампании будущего президента, порноактриса получила $130 тыс. за молчание о связи с Трампом.

Адвокат президента Майкл Коэн подтверждает, что платил актрисе эти деньги, однако опровергает тот факт, что Трамп вступал в интимные отношения с Дэниэлс.