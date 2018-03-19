Звезда «Секса в большом городе» заявила о выдвижении в губернаторы Нью-Йорка

Актриса Синтия Никсон, исполнившая одну из главных ролей в американском сериале «Секс в большом городе», объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора штата Нью-Йорк, сообщает New York Post.

«Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора», — заявила она.

Реклама

Актриса добавила, что никогда больше нигде не жила.

Она также заявила, что ей надоели политики, которые заботятся о заголовках, а не о людях.