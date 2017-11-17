Кэти Перри не дали визу в Китай

Певице Кэти Перри, которая должна была выступать на шоу Victoria's Secret в Шанхае, отказали в визе в Китай, сообщает Page Six.

По информации источников издания, поначалу певицу уверили, что она сможет получить визу в КНР, однако власти изменили свое решение после того, как стало известно, что в 2015 году Кэти Перри выступала в Тайпее (Тайвань) в платье в цветах подсолнуха. На тот момент подсолнух использовался как символ протестующими против политики Китая.

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Также певица развернула на сцене флаг Тайваня, с которым Китай находится в напряженных отношениях.

Ранее сообщалось, что модели Victoria's Secret из России и Украины не получили визу в Китай.