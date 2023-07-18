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100 млн рублей, 21 объект недвижимости, 50 счетов: что суд арестовал у Блиновской

Пресненский суд Москвы арестовал 50 счетов, а также 100 млн руб. в различной валюте блогера Елены Блиновской. Учитывая, что ранее суд уже арестовал 136 счетов Блиновских, а следствие планировало сделать еще 68 запросов в банки, всего может быть заблокировано более 200 счетов.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Арест наложили на коллекционные монеты, которыми владеет блогер и 21 объект недвижимости. Среди них жилые и нежилые помещения в Ярославской области и Подмосковье, квартира в Москве и два машино-места. Кроме того, прокуратура Москвы просит взыскать с Блиновской почти 919 млн рублей в счет возмещения ущерба.

Блиновскую задержали в апреле. Она пыталась выехать в Белоруссию. По версии следствия, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги на сумму более 918 млн руб. СК полагает, что Блиновская разделила свой бизнес на множество частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Ее также обвиняют в отмывании 43 млн руб. Ее супруг Алексей обвиняется по тем же статьям.

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