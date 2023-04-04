С какими странами-членами НАТО теперь граничит Россия
Финляндия стала 31-м членом НАТО. Теперь российско-финская граница – самая протяженная среди всех границ РФ со странами альянса, 1271,8 км. Большая часть границы пролегает через густые леса, системы озер и болота, но есть и автодороги с восемью КПП. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятие нового члена сделает саму Финляндию «безопаснее», а Североатлантический альянс – «усилит». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит угрозы от вступления Финляндии в НАТО и сама ни ей, ни ожидающей одобрения заявки на вступление в альянс Швеции, не угрожает.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"