Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Аэропорт Тегерана возобновит работу после почти двухмесячного перерыва

Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт имени Имама Хомейни (IKA) в иранской столице Тегеране вернется к работе с 25 апреля после почти двухмесячного перерыва. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани, передает ТАСС.

Этот аэропорт обслуживает рейсы из Москвы и других стран мира. Первые самолеты после паузы вылетят из Тегерана в Стамбул и Маскат.

Иранскую столицу обслуживают два основных аэропорта: международный аэропорт имени Имама Хомейни и аэропорт Мехрабад. Второй обслуживает внутренние рейсы.

28 февраля в связи с началом операции США и Израиля против Ирана воздушное сообщение в Иране было приостановлено. Восстановление авиасообщения проходит в четыре этапа. Сначала было открыто восточное воздушное пространство для транзитных полетов, затем началось возобновление рейсов из аэропортов востока страны и Тегерана. Ожидается, что с субботы полноценную работу возобновят еще 10 аэропортов республики, включая Шираз, Керманшах и Язд.

Ранее Иран засыпал военный аэродром, чтобы он не достался США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!