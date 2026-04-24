Аэропорт Тегерана возобновит работу после почти двухмесячного перерыва

Международный аэропорт имени Имама Хомейни (IKA) в иранской столице Тегеране вернется к работе с 25 апреля после почти двухмесячного перерыва. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани, передает ТАСС.

Этот аэропорт обслуживает рейсы из Москвы и других стран мира. Первые самолеты после паузы вылетят из Тегерана в Стамбул и Маскат.

Иранскую столицу обслуживают два основных аэропорта: международный аэропорт имени Имама Хомейни и аэропорт Мехрабад. Второй обслуживает внутренние рейсы.

28 февраля в связи с началом операции США и Израиля против Ирана воздушное сообщение в Иране было приостановлено. Восстановление авиасообщения проходит в четыре этапа. Сначала было открыто восточное воздушное пространство для транзитных полетов, затем началось возобновление рейсов из аэропортов востока страны и Тегерана. Ожидается, что с субботы полноценную работу возобновят еще 10 аэропортов республики, включая Шираз, Керманшах и Язд.

Ранее Иран засыпал военный аэродром, чтобы он не достался США.