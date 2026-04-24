«Убивать я не хотел…Так получилось». Мужчина с ножом напал на врачей в больнице Махачкалы из-за обиды

Вооруженный ножом мужчина напал на врачей республиканской больницы в Махачкале, ударив хирурга в шею и ранив травматолога, бросившегося на помощь коллеге. Состояние хирурга остается критическим, его жизнь пытаются спасти в реанимации. Нападавшего задержали, следствие выясняет мотивы, среди версий — конфликт из-за лечения его матери. Что известно о нападении и состоянии пострадавших — в материале «Газеты.Ru».

«Обычное дежурство в стационаре»

В республиканской клинической больнице Махачкалы вечером 23 апреля посетитель с ножом напал на врачей прямо в приемном отделении. Ранения получили двое сотрудников — хирург и травматолог. Нападавший после атаки пытался сбежать, выпрыгнув в окно, но вскоре был задержан.

Мужчина пришел в больницу вместе с братом, однако затем зашел к хирургу, к которому имел претензии из-за истории с лечением матери. Посетитель начал конфликт и напал на врача — хирург получил тяжелое ранение. Доктора экстренно прооперировали и перевели в реанимацию, его состояние оценивается как критическое. Травматолог, который бросился на помощь коллеге, тоже получил ножевые ранения, его состояние — средней тяжести.

«Жизнь травматолога вне опасности, но вот состояние хирурга все еще критическое. Будем надеяться, что к утру будут хорошие новости», — отметили в МВД Дагестана.

После первых сообщений о нападении в соцсетях появились версии о том, что члену семьи (матери или дочери) нападавшего не оказывали экстренную помощь, что и спровоцировало его на агрессию. Однако правоохранители слухи опровергли: никто из близких родственников подозреваемого не ожидал лечения и не требовал срочной помощи.

«Версии «о маме», «о дочери», да и прочие не нашли своего подтверждения. Не зная правды, вы уже сложили версии, нашли мотивы, выстроили логические цепочки и даже вынесли свои вердикты. <…> Были ли у данного поступка мотивы или нет (что тоже вполне возможно!), станет известно после проведения экспертизы на предмет наличия в результатах исследования запрещенных веществ либо алкоголя», — объяснила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.

По ее словам, мужчина приехал в больницу в компании родственника, который привез на лечение свою супругу. Пока сопровождавшие были заняты, подозреваемый бесцельно ходил по коридорам, заглядывал в кабинеты, выходил из приемного покоя и возвращался обратно.

В минздраве Дагестана сообщили, что лечение пострадавших находится на личном контроле главы ведомства Ярослава Глазова. После нападения возбуждено уголовное дело.

Кто и зачем напал на врачей

В МВД установили личность задержанного — это 32-летний житель Хасавюртовского района. Его направили на медицинское освидетельствование, в том числе на алкоголь и наркотики.

На допросе задержанный попытался объяснить свои действия. Из его слов следует, что причиной конфликта стала старая обида , связанная с приемом его матери в этой же больнице месяц назад. При этом мужчина сам признал, что не до конца понимал ситуацию.

«Он (врач. — «Газета.Ru») ее не принял. Оскорбил ее. Задел ее… Я же не знал этого… а потом узнал», — заявил мужчина.

По его словам, в день нападения он приехал в больницу с братом, после чего решил зайти к хирургу.

«Убивать я его не хотел… Вот так получилось… нанес ножевые ранения», — заявил он на допросе.

Задержанный также рассказал, что второй пострадавший, травматолог, оказался ранен, когда вмешался в происходящее.

«Второй мне не нужен был… Я уже не помню, как все было. На автомате все произошло», — сказал он.

Отдельно мужчина признался, что в момент нападения был нетрезв и употреблял наркотики.

«Я был нетрезвый <…> Месяца два-три употребляю», — заявил задержанный.

У мамы мужчины болели почки, объяснила Гариева. Женщине нужна была помощь терапевта, а в хирургическом вмешательстве нужды не было.

«Наличие белого халата не делает всех медиков универсальными. Отказ хирурга не является нежеланием или пренебрежением. <…> Именно этого он и не знал! Именно об этом он и говорит. Нападение на врача-хирурга не имело мотивов. А травматолог, который кинулся спасать коллегу (после удара ножом в шею), получил ножевые ранения только потому, что пытался помочь и спасти жизнь коллеге», — подчеркнула представитель МВД Дагестана.

По ее словам, официальные результаты освидетельствования будут позже, однако видео можно посмотреть уже сейчас. И оно «весьма очевидное».