«Сильный сигнал для России»: Макрон о 20-м пакете санкций и кредите Украине

Евросоюз утвердил 20-й пакет антироссийских санкций и одобрил кредит Украине на €90 млрд. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал эти решения «сильным сигналом» для Москвы, заявив о готовности Европы продолжать поддержку Киева и усиливать давление на Россию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одобрение Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд является «мощным сигналом» для Москвы.

Заявление прозвучало после завершения согласования в ЕС очередного пакета ограничительных мер и финансовой помощи Украине.

«Я приветствую выделение кредита ЕС Украине, что является очень сильным сигналом и свидетельствует о нашей решимости и впредь поддерживать Украину. Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России», — написал он на своей странице в X.

Французский лидер добавил, что Европа «держит свое слово» и «будет стоять твердо» в вопросе урегулирования на Украине.

20-й пакет санкций

Новый пакет санкций стал очередным этапом ограничительных мер Евросоюза в отношении России. Он предусматривает расширение списка физических и юридических лиц, а также дополнительные ограничения на экспорт и импорт отдельных категорий товаров.

Одним из ключевых направлений стало ужесточение контроля за экспортом энергоносителей. ЕС расширил санкции против так называемого «теневого флота». В список включены десятки танкеров, используемых для перевозки российской нефти. Также вводятся дополнительные ограничения на обслуживание таких судов, включая технические услуги.

Значительная часть мер касается финансового сектора. ЕС вводит запрет на транзакции с рядом российских банков, а также ограничения в отношении отдельных финансовых структур в третьих странах, которые, по мнению Брюсселя, могут участвовать в обходе санкций.

Отдельный блок связан с военно-промышленным комплексом. Санкции распространяются на компании, задействованные в производстве вооружений, а также расширяются ограничения на экспорт технологий и оборудования, которые могут использоваться в оборонной сфере.

Помимо этого, ЕС усиливает меры по предотвращению обхода санкций через третьи страны, вводя дополнительные ограничения на поставки отдельных категорий продукции и контроль за их дальнейшим использованием.

Кредит Украине на €90 млрд

Евросоюз также одобрил выделение Украине кредита в размере €90 млрд. Решение было согласовано послами стран ЕС и стало частью общего пакета мер, включающего также 20-й пакет санкций против России.

Политически договоренность о предоставлении средств была достигнута еще в декабре 2025 года. В феврале 2026 года Евросоюз утвердил правовую базу механизма в формате «усиленного сотрудничества», после чего процедура согласования продолжилась на уровне стран-членов.

Кредит предоставляется за счет гарантий бюджета ЕС. Как следует из материалов Европейского парламента, средства носят характер возвратного финансирования. Украина должна вернуть их в полном объеме. При этом в документах указывается, что предоставление средств увязано с рядом условий, включая соблюдение принципов верховенства права, демократических норм и продолжение антикоррупционных реформ.

Финансирование разделено на два направления. Около €60 млрд предполагается направить на оборонные нужды, включая закупку вооружений и укрепление обороноспособности. Еще €30 млрд составляют макрофинансовую помощь, предназначенную для поддержки бюджета, включая социальные выплаты и обеспечение экономической стабильности.

До конца этого года Украина получит около половины всей суммы — порядка €45 млрд, из которых значительная часть будет распределена между оборонным и гражданским направлениями.

 
Нападение на больницу в Дагестане, замедление инфляции и штрафы для дачников. Что нового к утру 24 апреля
