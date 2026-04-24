В ЕС признали, что с уходом Орбана «иллюзия единого фронта исчезла»

Споры по поводу вступления Украины в ЕС на кипрском саммите показали, что многие европейские лидеры «прятались за спину» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но после его поражения на выборах вынуждены брать на себя ответственность и высказываться против генеральной линии Брюсселя. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного еврочиновника, участвовавшего в переговорах.

«Лидеры, выступающие против вступления Украины в ЕС, больше не могут прятаться за позицией Орбана», — заявил собеседник издания.

Еще три источника Politico, присутствовавших на переговорах, сообщили, что споры возникли также при обсуждении проблем безопасности и цен на энергоносители.

«Предложение президента Кипра Никоса Христодулидеса разработать операционный план по активации статьи 42.7 Договора о ЕС (взаимная оборона) едва сдвинулось с места. Христодулидес, чья страна не входит в НАТО, настаивал, что без активного участия Евросоюза невозможно добиться деэскалации в Иране», — говорится в статье.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который в прошлом году выступил против передачи Киеву замороженных российских активов, прямо призвал коллег не переоценивать эффект от ухода Орбана. По его словам, «есть и другие страны с лидерами, которые не всегда соглашаются» с общим курсом.

«Иллюзия единого фронта исчезла», — констатирует Politico.

В таких условиях странам ЕС придется согласовывать вопросы, связанные с европейской системой обороны, нивелированием экономических последствий ближневосточного конфликта и семилетним бюджетом на €1,8 трлн.

Ранее премьер Бельгии отказал Украине в быстром членстве в Евросоюзе.