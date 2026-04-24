«Психанул и улетел в Челябинск»: Валиева и Нестеров расстались из-за лайка

Капитан московского ЦСКА защитник Никита Нестеров и российская фигуристка Камила Валиева расстались. Теперь олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 планирует выйти на рынок свободных агентов, а инсайдеры сообщают, что наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры является челябинский «Трактор».

Расставание из-за лайка

Одна из самых знаменитых спортивных пар России больше не вместе. По информации «Mash на спорте», защитник московского ЦСКА Никита Нестеров и фигуристка Камила Валиева, вернувшаяся в этом сезоне на лед после четырехлетней дисквалификации за допинг, расстались.

Сообщается, что причиной ссоры стал лайк 19-летней Валиевой в соцсетях под видео со словами: «Общаться с 34-летним мужчиной прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34».

При этом Нестерову на данный момент 33 года, и, по информации издания, после ссоры он на нервах не смог договориться о новом контракте со своим нынешним клубом, а затем «психанул» и улетел в Челябинск. Предполагается, что теперь он подпишет контракт именно с местным «Трактором» и продолжит карьеру в родном городе.

Не афишировали отношения

Слухи об отношениях Нестерова и Валиевой появились еще зимой 2025 года. Поводом для обсуждений стали снимки — в День всех влюбленных фигуристка показала фото букета в виде сердца, а затем кадр из ресторана, в котором в то же время отдыхал хоккеист.

Позднее их видели вместе, а фигуристка посещала матчи ЦСКА.

Летом 2025 года стало очевидно: отношения есть, но Валиева и Нестерова предпочитают не афишировать их напрямую. Кроме того, были слухи и о возможной свадьбе.

Один из лучших защитников страны

Нестеров начинал свою профессиональную карьеру именно в «Тракторе», воспитанником которого является. Молодой защитник провел за клуб в сезонах – 2011/12 и 2012/13 45 матчей в регулярных чемпионатах, отметившись в них одной голевой передачей.

В обоих сезонах «Трактор» выходил в плей-офф, но если в первом Нестеров сыграл в Кубке Гагарина в трех встречах без набранных очков, то во второй кампании провел все 19 игр, отметившись тремя результативными передачами и выйдя с командой в финал Кубка Гагарина, где челябинцы уступили в серии московскому «Динамо».

После этого Нестеров отправился за океан и после пары сезонов в фарм-клубе пробился в состав «Тампа-Бэй Лайтнинг», где играл вместе с другими россиянами – Никитой Кучеровым и Андреем Василевским. В составе «Молнии» Нестеров отыграл 157 матчей регулярного чемпионата, набрав в них 28 (8+20) очков, а также 26 игр плей-офф с 7 (1+6) баллами.

В последнем сезоне на дедлайне он был обменян в «Монреаль Канадиенс», где успел провести 13 матчей в чемпионате (1+4) и две встречи в плей-офф (без очков).

Дальше был первый заход в московский ЦСКА, где Нестеров с ходу стал лидером и был одним из ведущих защитников на протяжении трех лет. Вояж в «Калгари Флеймз» в сезоне-2020/21 обернулся всего четырьмя передачами в 38 играх, после чего Нестеров окончательно вернулся играть в КХЛ.

Проведя в ЦСКА последние пять сезонов, Никита добавил к выигранному в первый армейский заход еще два Кубка Гагарина, став одним из самых титулованных защитников страны. На его счету 471 игра в регулярных чемпионатах КХЛ и 223 (52+171) очка, а также 127 игр и 58 (10+48) очков в плей-офф.

Именно Нестерову принадлежит рекорд московского ЦСКА по набранным баллам за один регулярный чемпионат КХЛ – 36

В сезоне — 2025/26 ЦСКА после возвращения приводившего команду к последним Кубкам Игоря Никитина выступал неровно, но вышел в плей-офф с четвертого места на Западе и в первом раунде уверенно прошел СКА (4-1), однако во втором без шансов уступил омскому «Авангарду» (1-4).

Нестеров в интервью Russia-Hockey так резюмировал выступление команды:

«Все понимают, что играют в ЦСКА, поэтому задача для каждого была только одна – Кубок Гагарина. Мы ее не решили, поэтому положительно оценить сезон не могу. Вообще это был мой восьмой сезон в ЦСКА, в чем-то он стал особенным. У нас – молодая команда, многие ребята за год возмужали, сделали шаг вперед. Команда с амбициями, потенциал у нее однозначно есть».

Самая талантливая фигуристка

Валиева – одна из самых талантливых фигуристок мира. Ученица Этери Тутберидзе выиграла все в юниорских соревнованиях и доминировала в свой первый сезон во взрослом фигурном катании.

Именно Валиева была безоговорочным фаворитом Олимпийских игр – 2022, однако уже во время соревнований стало известно о положительной допинг-пробы россиянки во время чемпионата Европы, в результате чего впоследствии были аннулированы результаты спортсменки в командном турнире Игр и в одиночных соревнованиях, где она на фоне стресса провалилась в произвольной программе, заняв только пятое место.

По ходу сезона-2025/26 дисквалификация Валиевой закончилась, и она вернулась на лед, собираясь продолжать свою профессиональную карьеру.