Следствие потребовало заочно арестовать комика Слепакова

Следственный комитет попросил суд заочно арестовать Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) за публикации в соцсетях без соответствующей маркировки. Об этом сообщили РИА Новости.

«Расследуется уголовное дело в отношении Семена Слепакова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сообщили представители ведомства.

Согласно материалам следствия, артист дважды за год нарушил правила деятельности иноагента за что был привлечен к административной ответственности. Уехав из России, он публиковал в социальных сетях посты без обязательной маркировки. В данный момент Слепакову предъявлено обвинение, также он объявлен в розыск.

9 апреля стало известно, что в отношении юмориста и музыканта Семена Слепакова по материалам прокурорской проверки в Москве возбуждено уголовное дело. Поводом для уголовного преследования артиста послужили неоднократные нарушения законодательства об иноагентах. Ход расследования взят прокуратурой Москвы на особый контроль.

