«Эти ребята станут хорошими хоккеистами»: Овечкин о матче фарм-клуба «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о матче фарм-клуба «Херши Бэрс» в первом раунде плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ). Его слова передает пресс-служба «Вашингтона».

«Вы сами видите, сколько талантливых игроков в этой организации… Все эти молодые ребята станут хорошими хоккеистами», — сказал Овечкин.

Встреча завершилась победой «Херши» над «Бриджпорт Айлендерс» со счетом 5:2. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Бэрс».

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

