Пенсионер выстрелил в соседа из-за цветов на клумбе

В Приморье пенсионер чуть не застрелил соседа из-за спора о цветах

В Приморском крае мужчина поссорился с соседом, который повредил цветы на клумбе и чуть не застрелил его. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Авангард. Между 74-летним пенсионером и его 40-летним соседом вспыхнула ссора, пожилой человек возмутился тем, что мужчина повредил цветы на клумбе.

В ходе конфликта пенсионер выстрелил оппоненту в грудь из самодельного огнестрельного оружия и скрылся. Раненый потерял много крови, его удалось спасти. Стрелявшего задержали, возбуждено уголовное дело о покушении.

До этого астраханец выстрелил в голову соседу из-за спора о земле. По версии следствия, между семьями давно длились конфликты из-за земли. 14 марта мужчина решил положить конец вражде. Дождавшись, когда сосед выйдет из дома, он взял ружье и выстрелил ему в голову. Спасти пострадавшего не смогли.

