В Госдуме рассказали, когда встретятся Путин и Трамп

Депутат Журова: Путин и Трамп встретятся, когда надо будет обсудить тайные темы
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся при необходимости обсудить вопросы конфиденциально, «с глазу на глаз», без посторонних. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
 
«Иногда [лидеры] не могут даже с переводчиком [поговорить друг с другом], не могут даже по телефону. Понимаете, кто-то все равно это запишет, им нужно с глазу на глаз. Если у них накопятся вопросы, которые нужно обсудить так, они встретятся. А так, я так понимаю, что у них есть прямой контакт телефонных разговоров», — сказала она.

Как отметила Журова, развитие контактов России и США на уровне законодателей и парламентских делегаций сосредоточено на обеспечении дальнейшего диалога. Здесь в том числе не исключена подготовка к возможной будущей встрече Путина и Трампа.

«Мы теперь работаем дальше, давая им [президентам] возможность потом встретиться, либо не встретиться. Они уже решат, если, например, какие-то проблемы на уровне исполнителя не решаются и не двигаются вперед», — заявила депутат.

Трамп назвал необходимым диалог с Россией и Владимиром Путиным, подчеркнув, что даже в условиях конфликтов отказываться от общения не стоит.

Трамп пояснил, что придерживается позиции открытых переговоров и считает разговор важным инструментом международной политики. По его словам, он не поддерживает подход, при котором страны избегают контактов из-за разногласий или военных действий.

Ранее в Кремле заявили о важности контакта с США в рамках G20.

 
Дружелюбный тотальный контроль. Чему российская налоговая учится у Китая
