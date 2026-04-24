«Зачем вы их исключили?» Трамп высказался о России в G8 и захотел позвать Путина в США

Президент США Дональд Трамп намерен пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Майами и заявил, что участие российского лидера могло бы быть «очень полезным». В Вашингтоне уже рассчитывают на приезд всех лидеров «двадцатки», а в Кремле говорят, что решение примут позже. На этом фоне Трамп вновь высказался за диалог с Россией и раскритиковал попытку изоляции Москвы. Что известно о возможном приглашении — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп намерен пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Майами, пишет The Washington Post. По данным издания, в американской администрации рассчитывают на участие российского президента в декабрьской встрече, хотя официального приглашения, как отмечается, пока не направляли.

«Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», — ответил Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.

Тему участия России подтвердили и в Москве. Замглавы МИД Александр Панкин 23 апреля сообщил, что российская сторона уже получила приглашение на саммит в США. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш в свою очередь заявила, что американское председательство рассчитывает на приезд всех лидеров «двадцатки» и готовится к возможному визиту президента России.

«Россия всегда была частью G20», — подчеркнул глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

При этом окончательного решения пока нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что вопрос о поездке Путина на саммит будет решаться позже.

«Решение пока не принималось. <...> Ближе к саммиту будет принято решение по участию [РФ]», — уточнил представитель Кремля.

На фоне дискуссии о саммите G20 Дональд Трамп вновь высказался за прямой диалог с Россией и Путиным. По его словам, переговоры остаются важнейшим инструментом международной политики, а политика изоляции не работает. Выступая в Белом доме, он подчеркнул, что даже конфликты не должны становиться поводом для отказа от контактов:

«Я считаю, что нужно разговаривать со всеми... Я не из тех, кто говорит: «Знаете, идет война. Давайте с ним не будем разговаривать». Мне нравится разговаривать со всеми. <...> Я тот, кто верит в общение».

В то же время Трамп сомневается, что Путин примет участие в саммите в США, даже если его пригласят.

90% обсуждений — про Россию

Трамп в очередной раз раскритиковал решение исключить Россию из формата «Большой восьмерки», назвав этот шаг ошибкой: «Они исключили Россию еще до моего прихода [на пост президента] … и я сказал: «Это глупый поступок». И я был прав».

Он отметил, что после преобразования G8 в G7 тема России все равно оставалась одной из центральных на встречах лидеров.

«Я хожу на эти встречи G7, и около 90% встреч посвящено обсуждению России и того, что с ней происходит. И я говорю: «Зачем вы их исключили?» Знаете, если бы они их не исключили, им было бы гораздо лучше, на мой взгляд», — продолжил Трамп, добавив, что Путин был «по праву» оскорблен исключением РФ из «восьмерки».

В январе Трамп публиковал в Truth Social личное сообщение Эммануэля Макрона, в котором французский лидер предлагал провести встречу G7 в Париже и допустить участие России в качестве наблюдателя.

«Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян в качестве наблюдателей», — говорилось в сообщении, которое Макрон направил Трампу.

Позднее французский президент и публично подчеркивал, что видит одной из целей саммита G7 расширение взаимодействия с БРИКС и G20.

Россия входила в G8 с 1998 по 2014 год, однако членство приостановили после включения в состав страны Крыма.