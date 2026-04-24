Над Россией за ночь сбили 10 беспилотников. Военная операция, день 1521-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1521-й день
Евросоюз выдвинул Украине ряд требований для получения кредита в €90 млрд. Из-за воздушной тревоги в приграничном районе трижды прерывали проведение досрочного ЕГЭ. ВС РФ за ночь сбили 10 украинских беспилотников над регионами России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:48

Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку завербованных украинскими спецслужбами россиян убить руководителей Роскомнадзора. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) федеральной службы.

8:41

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгород и населенные пункты Белгородского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского округов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждения получили частные дома, коммерческие объекты, сельскохозяйственные предприятия и автомобили.

8:15

Руководство Евросоюза предъявило Украине ряд требований для выделения кредита в €90 млрд, сообщается в официальном журнале ЕС. В их число вошли:

  • обеспечение эффективных демократических механизмов;

  • поддержка многопартийной парламентской системы;

  • соблюдение верховенства права, в том числе усиление борьбы с коррупцией;

  • гарантирование соблюдения прав человека, включая права меньшинств.

8:09

Ночью ВС РФ нанесли удары по Одессе, Кривому Рогу, Николаеву, Запорожью и Харьковской области, пишет «Украина.ру».

8:05

На одном из пунктов досрочного проведения ЕГЭ из-за объявления воздушной тревоги пришлось трижды прерывать проведение экзамена, рассказал ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. В приграничных районах ученики имеют право из-за тревоги прервать участие в экзамене и написать заявление о сдаче в резервный день.

8:02

Российские военные средствами ПВО за ночь сбили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областями, а также Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

8:00

Сегодня 1521-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!