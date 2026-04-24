«Общество оздоравливается»: в Госдуме оценили желание мужчин сидеть в декрете

Каждый второй мужчина в России готов уйти в декрет вместо жены, стало известно из исследования Superjob. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» назвала тенденцию позитивной. По ее мнению, желание мужчин сидеть в декрете свидетельствует об «оздоровлении общества».

«Конечно, это позитивная тенденция. Законодательно давно уже отрегулировано, то есть закон позволяет мужчине тоже осуществлять право по уходу за ребенком, получать выплаты. Правда, они составляют 40% от заработной платы. Семьи, как правило, определяют сами [кто в выходит в декретный отпуск]. Исходя из того, если у жены выше заработная плата и у мужа — ниже, то, конечно, тогда предпочтительнее мужчине находиться в декрете, а женщине продолжать работу. На воспитание ребенка требуются деньги», — подчеркнула депутат.

Ребенок лучше себя чувствует в обществе при участии обоих родителей в воспитании, отметила Останина.

«Кроме того, мы давно уже говорим об ответственном отцовстве. Как раз ответственное отцовство и означает, что нынешние мужчины у нас изменились — к уходу даже за маленькими детьми они проявляют столько же теплоты и нежности, сколько проявляют женщины. Я уже не единожды говорила о том, что ребенку, конечно, нужна мама и обязательно нужен папа. И ребенок, воспитанный мамой и папой, конечно, более комфортно чувствует себя в обществе, быстрее социализируется, беря и от одного, и от другого. Надеюсь, что хорошие черты. Поэтому вот эта тенденция, мне кажется, свидетельствует о том, что постепенно наше общество оздоравливается», — сказала она.

Парламентарий посетовала, что некоторые женщины хотят рожать без участия мужчин — при помощи ЭКО.

«Конечно, очень встревожил тот факт, который тоже привели социологи — 51% женщин не видят в мужчинах мужчин, хотели бы рожать, не выходя замуж вообще, минуя как-то мужское сообщество, сразу по процедуре ЭКО самостоятельно воспитывать ребенка. То, что сейчас каждый второй мужчина хочет воспитывать ребенка, говорит о том, что наши мужчины очень изменились, и это очень здорово. Надеюсь, что наше мужское сообщество все-таки придет к выводу о том, что если в семье случился разлад, то, конечно, страдает от этого ребенок. Обязательно надо выплачивать деньги на содержание этого ребенка. Обязательно надо общаться с этим ребенком, потому что ребенок не должен быть жертвой недопонимания между родителями», — заключила Останина.

Исследование сервиса SuperJob подготовлено на основе опроса 1,6 тыс. трудоустроенных мужчин в браке, планирующих детей, а также порядка тысячи работодателей.

Уточняется, что полностью согласны на декрет 33% мужчин, еще 17% сообщили, что «скорее готовы» к этому. Специалисты подчеркивают, что с 2015 года впервые мнения респондентов разделились поровну, тогда как еще в прошлом году категорически против такого сценария выступали 34% опрошенных мужчин.

