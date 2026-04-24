Экономист оценил влияние 20-го пакета санкций ЕС на экономику России

20-й пакет санкций ЕС больше всего ударит по нефтяному флоту России, но говорить о катастрофе не приходится, потому что РФ не первый год работает в условиях ограничений. Также Россия не может полностью импортозаместить сложную микроэлектронику и высокоточное машиностроение, заявил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Двадцатый пакет санкций ЕС — это скорее продолжение экономической войны на истощение, где каждый новый залп вызывает все меньше паники и все более предсказуемую реакцию. Если разбирать конкретно, то наиболее чувствительным звеном для нас остается энергетический сектор и попытки ограничить нефтяной флот. Это действительно создает логистические трудности и давит на нефтегазовые доходы бюджета, но говорить о катастрофе не приходится. Мы не первый год работаем в условиях внешних ограничений и научились решать эти задачи, находя стыковочные узлы и альтернативные маршруты. Что касается остальных отраслей, будь то оборонно-промышленный комплекс или финансовые услуги, то здесь мы видим высокую степень суверенизации, поэтому после короткого периода технической адаптации все процессы быстро возвращаются в норму», — отметил Мосягин.

По его словам, также если говорить о реальных уязвимостях, которые в России пока далеки от полного импортозамещения, то это все еще сфера высокоточного машиностроения, сложная микроэлектроника и некоторые сегменты тяжелой промышленности. Мосягин сказал, что эти направления только набирают обороты, но именно туда сейчас и направлены основные инвестиционные и научные усилия.

По его словам, эффект для курса рубля и макроэкономических показателей от новых санкций, как и прежде, будет временным и минимальным: у Европы на руках уже практически не осталось неизрасходованных козырей, все по-настоящему болезненные меры были приняты еще в первых пакетах. Сейчас мы видим, что с каждым разом Брюсселю все сложнее изобретать что-то новое, а результативность этих ограничений неуклонно падает, сказал экономист. На фоне анонса возможны краткосрочные колебания курса, что мы, кстати, нередко наблюдаем и при эскалации других глобальных конфликтов, например на Ближнем Востоке, считает Мосягин. Однако фундаментально эта турбулентность быстро сглаживается, и рынок возвращается к равновесию, добавил эксперт. При этом настоящую цену за этот санкционный марафон платят не российские потребители, а европейский бизнес и рядовые граждане ЕС, сталкивающиеся с инфляцией и дорогими энергоресурсами, считает Мосягин.

По его словам, российский бизнес и банковский сектор за прошедшие годы выработали устойчивый иммунитет к внешним шокам: мы не просто адаптируемся, мы создаем конфигурации, позволяющие продолжать расчеты и диверсифицировать цепочки поставок. Экономист уверен, что и в этот раз в кратчайшие сроки будет выработан новый план действий, и пространство для гибких схем и обходных маршрутов сохраняется.

Ранее ЕС принял 20-й пакет санкций против России.