«Мерило успеха — то, что оставишь после себя». Умер ведущий шоу «Человек и закон» Алексей Пиманов

Ведущий передачи «Человек и закон», президент медиахолдинга «Красная звезда», продюсер и режиссер Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Соболезнования выразили президент России Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как сложились жизнь и карьера Пиманова — в материале «Газеты.Ru».

Причина смерти Алексея ПимановаБиография Алексея ПимановаКарьера Алексея ПимановаЛичная жизнь Алексея ПимановаПолитическая позиция Алексея Пиманова



Причина смерти Алексея Пиманова

23 апреля в Москве в возрасте 64 лет скончался телеведущий, президент медиахолдинга «Красная звезда», режиссер, продюсер и общественный деятель, заслуженный артист России Алексей Пиманов. Об этом сообщил Первый канал.

«Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер. Четверть века он вел программу «Человек и закон». И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом «Красная звезда», — рассказали журналисты.

Представители канала уточнили, что у ведущего «не выдержало сердце».

Президент РФ Владимир Путин направил родным и близким Пиманова телеграмму с соболезнованиями. Также соболезнования выразили министр обороны Андрей Белоусов и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Журналист и общественно-политический деятель Александр Гурнов в разговоре с изданием «Абзац» отметил высокий профессионализм Пиманова и заявил, что тот ушел из жизни слишком рано.

«Прекрасный журналист и хороший руководитель. Я к нему отношусь с очень большой симпатией и уважением. Он делал очень хорошую работу. Большая, большая утрата для нашего телевизионного сообщества», — сказал телеведущий.

Биография Алексея Пиманова

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Он рос без отца, который оставил семью: мать в одиночку воспитывала двоих сыновей. В юношестве профессионально занимался футболом и играл за второй состав «Локомотива». В школьные годы мечтал стать историком, однако учитель отговорил его, рекомендовав получить техническую специальность, а историю сделать увлечением.

Получив аттестат, будущий телеведущий поступил в техникум по направлению подготовки «автоматика и телемеханика», а затем продолжил обучение в Московском институте связи (сейчас — Московский технический университет связи и информатики). С третьего курса он был призван в армию. Служил на космодроме «Байконур», где обеспечивал связь перед пуском ракет. Дослужился до звания старшего сержанта.

После демобилизации в 1986 году вернулся в вуз на заочное отделение и одновременно с этим устроился видеоинженером по выносным камерам в телецентр «Останкино». Вскоре он стал оператором, а в 1989-м начал работать в кадре. В это же время окончил институт и поступил на журфак МГУ, диплом которого получил в 1992 году.

«Через три года я уже был в редакции, я уже сидел, я уже был ведущим программы. Я — карьерист, понимаешь? За три года стать ведущим», — шутил Пиманов в интервью.

С 2010-го по 2012 год был членом Общественной палаты РФ, а с 2011-го был направлен в Совет Федерации сенатором от Тувы. 28 октября 2013 года Пиманов стал президентом медиахолдинга «Красная звезда», в связи с чем сложил сенаторские полномочия.

Карьера Алексея Пиманова

Первым шоу, которое стал вести Пиманов, была общественно-политическая программа «Ступени», поднимавшая социальные вопросы эпохи перестройки. В 1990–1991 годах он работал специальным корреспондентом телекомпании «ВиД», а в 1992–1994 годах — автором, ведущим и режиссером посвященной российской истории программы «За Кремлевской стеной».

В 1993–1994 годах возглавлял документальную студию «Резонанс». В марте 1993 года Пиманова включили в состав Временного совета при Президенте РФ по совершенствованию защиты свободы слова.

Расцвет карьеры Пиманова начался в 1996 году — он занял пост генерального директора телекомпании «Останкино» (на этой должности он пробыл до 2010 года), а также перезапустил программу «Человек и закон» — одну из старейших на российском телевидении, выходящую с 1970 года. Пиманов стал ее бессменным ведущим. Хотя он говорил, что занял место в кадре «временно», на деле он вел передачу без нескольких месяцев 30 лет.

Телекомпания «Останкино» под руководством Пиманова и его партнера Сергея Медведева стала одним из крупнейших поставщиков программ для Первого канала. Среди телепрограмм, созданных при его участии в качестве продюсера, были «Кремль-9», «Футбольное обозрение», «Семь дней спорта» и «Армейский магазин».

Также Пиманов выступил режиссером и сценаристом более 100 документальных и художественных фильмов и сериалов. Среди наиболее известных его картин — «Неизвестная блокада», «Гараж особого назначения», «Александровский сад», «Три дня в Одессе» и «Охота на Берию». В 2012 году был удостоен премии «Золотой орел» за сериал «Жуков».

Личная жизнь Алексея Пиманова

Алексей Пиманов был трижды женат. Первой его супругой стала Валерия Архипова, с которой он познакомился в техникуме. У пары появились на свет двое сыновей — Денис и Артем.

Второй раз журналист женился на редакторе программы «За Кремлевской стеной» Валентине Пимановой (Ждановой). Они прожили вместе 20 лет, а ведущий стал приемным отцом для дочери Валентины, Дарьи.

Третий брак Пиманова — с народной артисткой России, актрисой Ольгой Погодиной. Они познакомились в 2007 году, когда Погодина пришла на кастинг сериала «Александровский сад». По словам Ольги, они «поняли, что всю жизнь друг друга и любили». В декабре 2013 года пара тайно сыграла свадьбу.

Политическая позиция Алексея Пиманова

Пиманов всегда занимал патриотическую позицию, часто говорил о важности исторической памяти и защиты национальных интересов страны.

«Пока мерилом успеха у нас будет не то, что ты оставишь после себя другому поколению, а вещи и списки Forbes, у нас ничего не изменится», — говорил ведущий в интервью в 2012-м, подчеркивая, что молодому поколению необходимо помнить историю страны.

В 2014 году он поддержал присоединение Крыма к России, после чего на Украине его включили в список журналистов и руководителей СМИ, которым запрещен въезд в страну.

Три года спустя, в 2017-м, Пиманов был среди первых, кто снял художественный фильм о «Крымской весне» — картину «Крым».

В 2022 году, после начала российской спецоперации, попал под санкции Евросоюза, Великобритании и Канады.

 
