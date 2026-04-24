Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Сына богатейшего пермского депутата заподозрили в работе на мошенников

Ilya Naymushin/Reuters

В Перми задержали 20-летнего сына депутата городской думы Владимира Плотникова — его подозревают в работе на мошенников. Об этом пишет Ura.ru.

Журналисты пишут, что Петр Плотников якобы работал курьером у мошенников: он приезжал к пожилым людям, забирал наличные, часть оставлял себе, остальное отдавал кураторам. По данным источников Ura.ru, речь может идти о нескольких миллионах рублей.

В начале февраля его поймали во время очередного выезда, сейчас он якобы находится под домашним арестом. Предварительно, в суде молодой человек признал вину, а часть ущерба пострадавшим компенсировала его семья.

Владимир Плотников на звонки журналистов не отвечает. Официального подтверждения информации не поступало.

До этого пермский депутат-миллионер предложил включать в списки на СВО сотрудников полиции, которые увольняются из-за низких зарплат. По словам Плотникова, такие сотрудники уже подготовлены и могут быть привлечены в первую очередь при мобилизации. Он отметил, что уровень оплаты на службе в полиции невысокий, однако на СВО, по его мнению, условия другие.

Плотников считается одним из самых состоятельных депутатов в регионе. Как пишет Ura.ru, депутат владеет 25% в компании «Камский кабель», а выручка предприятия за 2025 год составила около 581 млн рублей. Он владеет участками земли и недвижимостью в Пермском крае, а также половиной квартиры в Испании.

Ранее курьер мошенников привез пенсионеру торт и забрал 1 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
