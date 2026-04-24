Сына богатейшего пермского депутата заподозрили в работе на мошенников

Ura.ru: в Перми сына депутата отправили под арест за работу курьером у мошенников

В Перми задержали 20-летнего сына депутата городской думы Владимира Плотникова — его подозревают в работе на мошенников. Об этом пишет Ura.ru.

Журналисты пишут, что Петр Плотников якобы работал курьером у мошенников: он приезжал к пожилым людям, забирал наличные, часть оставлял себе, остальное отдавал кураторам. По данным источников Ura.ru, речь может идти о нескольких миллионах рублей.

В начале февраля его поймали во время очередного выезда, сейчас он якобы находится под домашним арестом. Предварительно, в суде молодой человек признал вину, а часть ущерба пострадавшим компенсировала его семья.

Владимир Плотников на звонки журналистов не отвечает. Официального подтверждения информации не поступало.

До этого пермский депутат-миллионер предложил включать в списки на СВО сотрудников полиции, которые увольняются из-за низких зарплат. По словам Плотникова, такие сотрудники уже подготовлены и могут быть привлечены в первую очередь при мобилизации. Он отметил, что уровень оплаты на службе в полиции невысокий, однако на СВО, по его мнению, условия другие.

Плотников считается одним из самых состоятельных депутатов в регионе. Как пишет Ura.ru, депутат владеет 25% в компании «Камский кабель», а выручка предприятия за 2025 год составила около 581 млн рублей. Он владеет участками земли и недвижимостью в Пермском крае, а также половиной квартиры в Испании.

Ранее курьер мошенников привез пенсионеру торт и забрал 1 млн рублей.