Эксперт предупредил о последствиях ограничения турпотока в Арктику

Эксперт Данькин: туристическая отрасль способствует развитию Арктики
Туристы не являются основным источником антропогенного воздействия на экосистемы Арктики, которое необходимо сокращать. Об этом газете «Известия» сообщил генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин.

«Туристов Арктике сегодня недостаточно, особенно в регионах Уральского федерального округа и в восточной части страны. Поэтому речь должна идти скорее о мерах, которые позволяют снижать антропогенное воздействие на природу, климат и экологию территории», — подчеркнул специалист.

По его словам, необходимо грамотно сформировать экологические и туристические тропы, которые будут направлять путешественников по маршрутам, меньше всего чувствительным для природы с точки зрения антропогенного воздействия. Однако при этом важно не ограничивать туризм в Арктике полностью, поскольку туристическая отрасль способствует развитию территорий, за которыми начинают внимательнее следить.

Эксперт добавил, что на фоне комплексного развития улучшается и гостиничный фонд, оказывая положительное влияние на экономику. Благодаря этому удается наращивать число региональных экологических мероприятий по сохранению природы. Специалист предупредил, что отсутствие стимула устраивать путешествия в Арктику могут негативно отразиться на экологии.

Генеральный директор «Корпорэйт Трэвел» Елена Боровая до этого сообщила, что спрос россиян на туристические услуги упал из-за существенного роста цен, отмены рейсов и конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее российские ученые выделили лучшие технологии для освоения Арктики.

 
