На Урале под суд отдали мать, ребенок которой разбился, катаясь с другом на тюбинге

В Свердловской области будут судить женщину, девятилетний сын которой разбился вместе с другом во время катания на тюбинге. Об этом сообщает прокуратура региона.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ было возбуждено в отношении 39-летней жительницы поселка Шаля после трагедии, произошедшей на склоне горы Соколинка в селе Сылва 15 февраля.

Выяснилось, что за примерно за два месяца до инцидента, в декабре 2025 года, женщина купила сыну надувные сани, а в январе привела его на безлюдный участок горы и показала, как кататься, но не объяснила, что это может быть опасно, и не запретила ему кататься без контроля взрослых.

В феврале ребенок проводил время с другом из Екатеринбурга 2018 года рождения, который гостил у бабушки в селе Сылва. Вдвоем они отправились на ближайшую гору, чтобы покататься на «ватрушке». Их спуск спровоцировал сход лавины, которая накрыла детей.

Спустя некоторое время бабушка одного из мальчиков отправилась на поиски внука, после чего сосед заметил тюбинг у подножия Соколинки. Детей откопали, но спасти не смогли.

Следователи заключили, что местная жительница знала, что склон горы является лавиноопасным, но не предупредила сына об этом. Женщину обвинили в преступной небрежности, стоившей жизни двум малолетним. В ближайшее время она предстанет перед судом. Ей грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее пятилетний мальчик не выжил, катаясь на тюбинге во Владивостоке.