Супруга Пиманова назвала причину его смерти

Жена Алексея Пиманова назвала инфаркт причиной смерти журналиста
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Причиной смерти журналиста и телеведущего Алексея Пиманова стал инфаркт. Об этом kp.ru, сообщила супруга журналиста, актриса Ольга Погодина.

«Для меня это самая страшная трагедия. <...> [Его сгубил] инфаркт», — сказала она.

23 апреля в Москве в возрасте 64 лет скончался телеведущий, президент медиахолдинга «Красная звезда», режиссер, продюсер и общественный деятель, заслуженный артист России Алексей Пиманов. Об этом сообщил Первый канал.

Президент РФ Владимир Путин направил родным и близким Пиманова телеграмму с соболезнованиями. Также соболезнования выразили министр обороны Андрей Белоусов и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский авиационный институт, однако вскоре связал свою карьеру с журналистикой и телевидением. Работал в структурах Гостелерадио СССР, где получил первый профессиональный опыт.

Широкую известность приобрел на ОРТ и Первом канале, где стал автором и ведущим программы «Человек и закон» — одного из самых продолжительных общественно-политических проектов на российском телевидении (1996–2026 годы).

Также Пиманов занимал руководящие должности в телекомпании «Останкино» (в 1996–2010 годах был ее гендиректором) и выступал продюсером документальных и художественных проектов. С 2013-го он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда».

