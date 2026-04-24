ФСБ ликвидировала главаря готовивших теракт против руководства РКН

Главарь группы, планировавшей совершение теракта против руководителей Роскомнадзора, ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, в ходе задержания сотрудниками спецслужб главарь террористической группы, 2004 года рождения, оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

В ФСБ ранее сообщили, что предотвратили покушение на сотрудников Роскомнадзора, задержаны семь человек. Уточняется, что фигуранты планировали подорвать автомобиль руководителя РКН. Злоумышленники были задержаны в ходе следственных действий в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле.

В ведомстве отметили, что фигуранты были завербованы спецслужбами Украины с помощью мессенджера Telegram. Помимо этого, были проведены обыски у террористов, у них изъяли СВУ массой 1 кг, гранату Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, а также рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований. Кроме того, была изъята инструкция по вступлению в состав запрещенной в России украинской террористической организации.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. В настоящее время решается вопрос о привлечении фигурантов к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту.

Ранее стало известно, что на Сергея Шойгу готовилось покушение.

 
