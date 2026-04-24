24 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

24 апреля в мире отмечают Международный день солидарности молодежи. Поздравления с профессиональным праздником принимают российские стоматологи. Сегодня стартует Всемирная неделя иммунизации. Это повод проверить здоровье и сделать профилактические прививки. Какие еще даты и праздники приходятся на 24 апреля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 24 апреля

* Международный день солидарности молодежи

Праздник появился по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи в 1957 году. Дату выбрали в память о Бандунгской конференции 1955 года, на которой страны Азии и Африки объединили усилия в борьбе против колониальной зависимости. Итоговый документ встречи закрепил 10 принципов мирного сосуществования, среди которых — равенство всех рас и наций, а также уважение прав человека.

Главная задача этого дня — напомнить о проблемах, с которыми сталкивается молодежь при трудоустройстве, получении образования, защите своих прав. В советское время дату отмечали с размахом: проходили съезды, форумы и фестивали. Сегодня о празднике вспоминают реже, но он по-прежнему служит поводом для разговора о перспективах молодого поколения.

* Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира

Праздник появился в календаре ООН в декабре 2018 года. Его главная задача — напомнить о ценности мирных переговоров и коллективного подхода к устранению любых разногласий, будь то политические, экономические или межнациональные споры.

* Всемирный день защиты лабораторных животных

В 1979 году Международная ассоциация против болезненных экспериментов предложила учредить Всемирный день защиты лабораторных животных. Дату связали с днем рождения британского лорда Хью Даудинга — известного противника вивисекции хирургических опытов на живых существах ради научных целей или извлечения органов.

В этот день защитники животных выходят на марши, проводят просветительские акции и протестные мероприятия. Ученые и ветеринары рассказывают о гуманных альтернативах — компьютерном моделировании, клеточных культурах и других методах, позволяющих сократить число болезненных тестов.

* День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей

Памятный день отмечается с 2013 года в последнюю пятницу апреля. Он официально закреплен приказом МЧС РФ и предшествует профессиональному празднику пожарной охраны. В этот день спасатели вспоминают своих сослуживцев, которые не вернулись с вызова. В гарнизонах проходят минуты молчания, церемонии возложения цветов к мемориалам.

* День российского стоматолога

Профессиональный праздник стоматологов приурочен ко дню памяти святого Антипы Пергамского. В православной традиции этот святой почитается как покровитель зубных врачей — по преданиям, он обладал даром исцелять людей от зубной боли.

В этот день стоматологи принимают поздравления от коллег и пациентов, участвуют в научных конференциях и семинарах. Некоторые клиники по случаю праздника устраивают дни открытых дверей и предлагают бесплатные консультации.

Всемирная неделя иммунизации

24 апреля под эгидой ВОЗ стартует традиционная Всемирная неделя иммунизации. В 2026 году она проходит под девизом «Вакцины работают для каждого поколения». Масштабная просветительская кампания напоминает о важности прививок для защиты от наиболее опасных инфекций. Врачи информируют пациентов о новых вакцинах и календаре профилактических прививок.

Необычные праздники 24 апреля • День сосиски в тесте. Праздник всех любителей хрустящей и сытной закуски, которую в США прозвали «поросятами в одеяле». • День витражных сказок. Праздник посвящен волшебным историям, которые «оживают» в цветных стеклах, когда через них проходит солнечный луч.

Что отмечают в разных странах 24 апреля

День памяти жертв геноцида — Армения. Траурная дата, связанная с событиями 24 апреля 1915 года, когда в Османской империи начались массовые аресты и казни представителей армянской интеллигенции — писателей, врачей, педагогов, общественных деятелей. Всего за годы геноцида погибло около полутора миллионов человек. В Ереване тысячи людей направляются к мемориалу Цицернакаберд, чтобы возложить цветы к Вечному огню. В диаспорах по всему миру проходят памятные митинги и просветительские лекции.

День космонавтики — Китай. Праздник появился в 2016 году в честь запуска первого китайского спутника «Дунфан Хун-1», состоявшегося 24 апреля 1970 года. Это событие сделало КНР одной из космических держав планеты. В этот день в Национальном космическом управлении проходят выставки и презентации новых проектов — от лунных миссий до пилотируемых полетов.

День расширения политических прав женщин — Индия. Дата отсылает к принятию индийской конституции в 1950 году, которая официально закрепила за женщинами избирательное право. Впрочем, борьба за равенство началась задолго до обретения страной независимости. Дата напоминает о роли женщин в политической жизни государства.

Праздник древонасаждения (День Арбориста) — США. Инициатором праздника стал Дж. Стерлинг Мортон, администратор штата Небраска, который в 1874 году предложил жителям высаживать деревья для защиты почвы от эрозии. В первый же год появилось более 12 миллионов саженцев. Со временем традиция распространилась по всей стране. К высаживанию деревьев активно привлекают школьников: детям раздают саженцы и учат ухаживать за растениями.

Религиозные праздники 24 апреля

День памяти священномученика Антипы Пергамского

Священномученик Антипа жил в I веке и был учеником святого апостола Иоанна Богослова, который рукоположил его в епископы Пергамской церкви в Малой Азии. Во времена правления императора Нерона, когда христиан за отказ поклониться языческим идолам подвергали казням и изгнанию, Антипа не отрекся от веры и принял мученическую смерть.

О его подвиге упоминается в Апокалипсисе — Откровении Иоанна Богослова, где Господь называет Антипу «верным свидетелем Моим».

Народные праздники 24 апреля

Антип Водогон

В народном календаре день памяти священномученика Антипы Пергамского получил название Антип Водогон. К концу апреля половодье достигало пика, крестьяне говорили: «Антип воду распустил».

По паводку судили о будущем урожае. Если реки разливались широко — ждали плодородного года и богатого хлеба. Если же лед к этому дню даже не трогался — лето обещало быть неурожайным. Полевые работы на Антипа не проводили — день считался неблагоприятным для сева.

В народе святого Антипу почитали как целителя зубной боли. При хвори на больной зуб клали серебряную монетку, затем проделывали в ней отверстие, продевали через него веревочку. Этот оберег вешали на икону святого — считалось, что так боль быстрее утихнет.

Именины 24 апреля

* Ефим

* Николай

* Яков

* Иван

Приметы: что можно и что нельзя делать 24 апреля

* Приметы о погоде

Если на рассвете небо окрашено в красный — будет сильный ветер в течение дня.

Дождь в этот день предвещает богатый урожай грибов летом.

Отсутствие осадков — к плохому урожаю пшеницы.

Если реки еще покрыты льдом — весна будет холодной и затяжной.

Широкое половодье — к плодородному году.

Что можно делать 24 апреля

* Проводить уборку в доме — это привлекает в семью достаток и благополучие.

* Отпускать обиды и мириться — прощение, дарованное в этот день, обещает долгое примирение.

* Кормить птиц на улице — проявление заботы о пернатых сулит успех в рабочих делах.

* Ходить к воде — если подойти к реке и мысленно «отпустить» тревоги по течению, вода, по поверьям, унесет с собой печали и тоску.

Что нельзя делать 24 апреля

* Ходить в лес — считалось, что на Антипу просыпаются и вылезают из берлог голодные медведи.

* Заниматься посевом и посадками — день считается неблагоприятным для работы с землей.

* Мыть окна — согласно поверьям, через чистое стекло в дом могут заглянуть злые силы.

* Ссориться, злословить и желать зла — любая выпущенная в этот день негативная энергия вернется к обидчику бумерангом.

* Заниматься рукоделием — вещи, сделанные сегодня, могут быстро прийти в негодность.

Лунный календарь 24 апреля

Фаза Луны: растущая Луна, 8-й лунный день.

Луна в знаке Лев.

Тем, кто интересуется астрологией, стоит знать, что день располагает к энергичным и действенным начинаниям. Луна во Льве добавляет уверенности в себе, тягу к общению и развлечениям, однако вместе с этим повышает склонность к неоправданному риску и авантюрам.

Астрологи рекомендуют посвятить время организации мероприятий, поездкам и командной работе. А вот серьезные финансовые дела, сделки с недвижимостью и подписание важных договоров лучше отложить — согласно звездным прогнозам, высока вероятность действовать импульсивно и переоценить свои силы

24 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 24 апреля

* 1558 год — в Соборе Парижской Богоматери состоялось бракосочетание 15-летней королевы Шотландии Марии Стюарт и 14-летнего дофина Франциска II. Событие положило начало традиции белых свадебных платьев.

* 1833 год — в США выдан патент на один из первых автоматов по продаже газированной воды.

* 1877 год — началась Русско-турецкая война (1877–1878). Поводом стал отказ Турции выполнить требования о прекращении преследований христиан. Война завершилась победой России и подписанием Сан-Стефанского мира, расширившего влияние империи в регионе.

* 1953 год — королева Елизавета II присвоила Уинстону Черчиллю титул рыцаря Ордена Подвязки — высшую награду Великобритании — в знак признания его роли во Второй мировой войне и политических заслуг.

* 1990 год — запущен орбитальный телескоп Хаббл.

* 2005 год — сооснователь YouTube Джавед Карим опубликовал ролик Me at the zoo («Я в зоопарке») длиной 19 секунд, где он рассказывает о слонах в зоопарке Сан-Диего. С этого события началась история крупнейшего видеохостинга мира.

* 2013 год — в Саваре (Бангладеш) произошло обрушение восьмиэтажного здания Rana Plaza, где располагались швейные фабрики. Трагедия унесла жизни 1127 человек.

* 2022 год — Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов Франции, набрав 58,55% голосов против 41,45% у Марин Ле Пен. Это сделало его первым за 20 лет президентом, переизбранным на второй срок.

Кто родился 24 апреля

* В 1706 году родился Джованни Баттиста Мартини — итальянский композитор, музыковед и капельмейстер.

* В 1880 году родился Гидеон Сундбэк — шведско-американский инженер, изобретатель застежки-молнии.

* В 1930 году родился Юрий Левада — советский и российский социолог и политолог, основатель «Левада-Центра» (Минюст признал центр иностранным агентом в 2016 году).

Кто скончался 24 апреля • В 1731 году умер Даниель Дефо — английский писатель и публицист, автор знаменитого романа «Робинзон Крузо». • В 1852 году умер Василий Жуковский — русский поэт-романтик, переводчик, автор слов гимна Российской империи «Боже, Царя храни!». • В 1967 году погиб Владимир Комаров — советский летчик-космонавт, первый человек, погибший во время космического полета.

Кто отмечает дни рождения

* 84 года исполняется Барбаре Стрейзанд — американской певице, актрисе, композитору и режиссеру, обладательнице двух премий «Оскар», четырех «Золотых глобусов» и множества других наград.

* 77 лет исполняется Юрию Чернову — советскому и российскому актеру театра и кино, педагогу, издателю, народному артисту РФ.

* 74 года исполняется Жан-Полю Готье — французскому модельеру, определившему высокую моду 1980-х и 1990-х годов. Стал известен благодаря нестандартным подходам в моде. Президент собственного модного дома и компании Jean Paul Gaultier S.A.

* 44 года исполняется Ирине Чащиной — российской спортсменке, трехкратной чемпионке мира, шестикратной чемпионке Европы по художественной гимнастике.

* 38 лет исполняется Юлианне Карауловой — российской эстрадной певице и телеведущей.

* 25 лет исполняется Анастасии Мишиной — российской фигуристке, выступающей в парном катании, чемпионке мира.