Спасатели раскрыли подробности поиска альпинистов, попавших под лавину в Бурятии

ГО и ЧС: на место поисков альпинистов привлекли дополнительные силы
На место поисков альпинистов, пропавших в Бурятии, направлены подразделения республиканской поисково-спасательной службы в составе пяти человек. Всего к работам привлекли 23 человек и три единицы техники, сообщает республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) в Telegram-канале.

«Ориентировочное время в пути для дополнительных групп составляет около шести часов, расстояние — 125 км.», — сообщили в ведомстве.

О том, что лавина накрыла альпинистов на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщил ранее Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, все произошло утром на перевале 26-го Партийного Съезда. Как утверждают очевидцы, под снегом оказались не менее четырех человек.

В МЧС по региону уточнили, что личности альпинистов, которых накрыло лавиной, в данный момент устанавливаются.

18 апреля группа туристов из Красноярска выдвинулась из поселка Монды в Бурятии для восхождения на гору Мунку-Сардык. Путешественников сопровождал профессиональный гид. Спустя два дня группа достигла вершины, после чего начала спускаться в связках по несколько человек. Однако последняя связка туристов, состоящая из мужчины и двух женщин, отстала и в итоге не вернулась в лагерь. Спасти людей не удалось, 22 апреля их без признаков жизни доставили с горы в район кафе «Белый Иркут».

Ранее на Камчатке лавина высотой с трехэтажный дом сошла на трассу.

 
