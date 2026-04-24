Семилетнего мальчика засосало в слив бассейна в отеле

В Италии семилетнего ребенка засосало в слив бассейна на глазах у отца

На термальном курорте в итальянском регионе Лацио семилетнего ребенка засосало в сливное отверстие бассейна, спасти мальчика не удалось. Об этом пишет Need To Know.

Семилетний Габриэле Петруччи отдыхал там вместе с родителями и друзьями. Во время купания в бассейне ребёнка засосало в сливное отверстие. Это случилось на глазах у родных. Отец мальчика Антонелло рассказал, что отошел, чтобы убрать вещи, и вернувшись заметил сына на дне бассейна в сливной трубе.

Мужчина бросился спасать сына, но не смог, достать мальчика удалось только после отключения насосов, ребенка пытались реанимировать, но спасти его не удалось. По данным предварительного расследования, на сливном отверстии отсутствовала защитная решётка. Отец мальчика утверждает, что администрация курорта попыталась скрыть этот факт.

