Григоренко заявил, что не все госуслуги в РФ соответствуют стандартам качества

Около 7% услуг, размещенных на портале «Госуслуги», не соответствуют стандартам качества. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на всероссийском форуме «Государство для людей» в Красноярске, передает ТАСС.

По словам Григоренко, сейчас мониторинг прошли только 20% госуслуг из 1,6 тысячи.

«Этот мониторинг услуг уже позволяет сделать вывод, что 7% услуг не соответствуют стандартам качества. Это то, что на сегодняшний день у нас в первую очередь стоит в доработке», — сказал вице-премьер.

При этом, по его словам, 72 услуги, предоставляемые на портале, соответствуют стандарту качества.

Григоренко отметил, что такой механизм оценки позволяет повышать качество услуг. Кроме того, он помогает отслеживать состояние услуг различных органов исполнительной власти и регионов.

До этого Кабмин РФ утвердил изменение срока записи на прием к врачу через «Госуслуги». У пациентов появилась возможность записываться к врачу или на диагностические исследования на даты, выходящие за рамки нормативных сроков ожидания медпомощи.

Ранее президент Путин предложил обсудить с Григоренко развитие системы госуслуг.