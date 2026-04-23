Победа «Страсти» и Асмус в жюри: как прошла церемония закрытия ММКФ

Церемония закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля прошла в столичном Театре мюзикла. Фестиваль открылся 16 апреля, за неделю в программах киносмотра поучаствовали более 200 фильмов из 43 стран.

Главный приз — «Золотого святого Георгия» — получила индийская лента «Страсть» режиссера Фазиля Разака, лучшим документальным фильмом стал «Долгий путь домой» китайского постановщика Сюйсуна Чжэна, а в номинации для короткометражек победила южнокорейская картина «Нигде — и все же где-то» авторства Ань Хуэйлинь.

Спецприз жюри достался испанскому режиссеру Даниэлю Гусману за фильм «Воздаяние», приз зрительских симпатий — российской картине «Отец» Павла Иванoвa, а лучшим фильмом конкурса «Русские премьеры» стала «Температура вселенной» Виктора Шамирова.

На финальной красной дорожке фестиваля появились многие звезды: Елизавета Боярская, Дмитрий Дюжев, Ляйсан Утяшева, Кристина Асмус, Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян, Елена Захарова, Валерия Гай Германика с дочерью и многие другие.

