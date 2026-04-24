Премьер Туск усомнился в помощи США в случае нападения России

Премьер-министр Польши Дональд Туск сомневается в том, что США помогут Европе в случае нападения России на страны НАТО. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Самый важный вопрос для Европы заключается в том, готовы ли Соединенные Штаты быть настолько лояльными, как это описано в наших договорах. <…> Для нас очень важно знать, что все будут относиться к обязательствам НАТО так же серьезно, как и Польша», — сказал он.

При этом Туск подчеркнул, что его слова стоит воспринимать не как «скептицизм» в отношении пятой статьи НАТО о взаимной обороне, а «скорее как мечты о том, что гарантии на бумаге превратятся в нечто очень практичное». Премьер отметил, что у него «нет комплексов» по поводу американо-польских отношений, однако он хочет быть уверен, что если «что-то случится», то «Россия будет знать, что реакция будет жесткой и однозначной».

«Вашингтон относится к Польше как к лучшему и ближайшему союзнику в Европе. Но для меня настоящий вопрос заключается в том, что произойдет в действительности, если что-то случится. Я хочу верить, что пятая статья по-прежнему в силе, но иногда у меня возникают в этом сомнения. Я не хочу быть пессимистом, но сегодня нам нужен еще и практический контекст», — отметил Туск.

Польский премьер также призвал ЕС стать «реальным альянсом» в защите континента. Однако он подчеркнул, что для этого нужны средства и «реальная мощь» в сфере обороны.

«Именно поэтому сейчас моя главная цель и моя миссия — реинтеграция Европы. Это означает общую оборону и общие усилия по защите наших восточных границ», — отметил Туск.

Также в интервью Туск отметил, что Россия якобы может атаковать НАТО в течение ближайших «месяцев».

В апреле президент США Дональд Трамп назвал «нелепыми» траты НАТО на противостояние российской угрозе. 1 апреля Трамп заявил, что всерьез думает о выходе США из НАТО. А 6 апреля он назвал НАТО «бумажным тигром» и отметил, что альянса не боится президент России Владимир Путин.

Ранее Трамп назвал реальную причину обращения США к НАТО за поддержкой в Иране.