Огонь охватил здание Института комплексного развития территорий в Москве

В центре Москвы из-за неисправной проводки загорелось административное здание
Пожар произошел в здании старой постройки в Большом Сухаревском переулке в российской столице. Об этом сообщает Агентство «Москва».

В загоревшемся здании находится Институт комплексного развития территорий. Из публикации следует, что из помещений эвакуировали около 80 человек.

«Пожар произошел из-за неисправной проводки <...>. Возгорание возникло в одном из офисов», — говорится в материале.

Журналисты выяснили, что огонь распространился на четвертом этаже на площади порядка 60 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб уже ликвидировали пламя.

22 апреля в квартире в доме, расположенном на Загорьевской улице на юге Москвы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Предварительно, в помещении сдетонировала микроволновая печь, писал Telegram-канал Mash. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», взрыв мог произойти из-за газового баллона, находившегося на балконе.

Людей в момент ЧП в квартире не было. Однако двух котов, собаку и черепаху спасти не удалось. На кадрах с места происшествия видно, что в здании выбило стекла, они упали на припаркованные автомобили. К ликвидации возгорания привлекали сотрудников экстренных служб.

Ранее в Москве произошел пожар в доме, где снимали фильм «Ирония судьбы».

 
