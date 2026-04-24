Пекинский автосалон — 2026: прямая трансляция

Стенд GAC в Пекине украшает рамный подключаемый гибридный внедорожник Yue 7 (ранее T75), который официально дебютировал на автосалоне. Дизайн квадратный и агрессивный с крупными колёсными арками, запасным колесом на пятой двери и шестью дополнительными фарами на крыше.
Под капотом ожидается 2,0-литровая турбочетвёрка в паре с электромотором, которая выдаёт 274 кВт (около 373 л.с.) и 630 Нм. Литий-ионная батарея примерно на 25 кВт·ч позволит проехать на электротяге около 100 км. Продажи в Китае стартуют в третьем квартале 2026 года, а позже обещают пикап на базе этой модели. Ориентировочная цена — от 280 000 до 350 000 юаней (около 3,8–4,8 млн рублей).
А это Chery Fulwin A9L GT с более агрессивным дизайном.
Chery Fulwin A9 Wagon (на фото) и A9L GT позиционируются как предсерийные концепты. Fulwin A9 Wagon — универсал класса D, построенный на базе седана Fulwin A9 и ориентированный на максимальную практичность. У A9L GT изменен дизайн задней части, внедрена светодиодная полоса по всей ширине двери багажника. Автомобиль снабжен гибридной силовой установкой мощностью 215 л.с. На момент дебюта сроки запуска универсалов в серию, спецификации и цены не объявлены.
На выставке показали новый вариант знаменитого китайского «Хаммера» — M-Hero. Это не просто раскраска, а новая специальная модификация — гражданский пикап на базе армейской платформы. Внедорожник сохранил рамную конструкцию, полный привод с блокировками. Главная фишка — модульный кузов и гибридная силовая установка от старшей модели 917. Запас хода чисто на электротяге, по предварительным данным, до 200 км. Старт продаж объявят позже, ориентировочная цена — от 800 тысяч юаней (около 10 млн рублей).
Chery Fengyun T9L уже вышла на рынок в начале этого апреля. Автомобиль представляет собой среднеразмерный подключаемый гибридный SUV с пятиместным салоном. Габариты T9L составляют 4870 мм в длину при колёсной базе 2920 мм. Силовая установка построена на базе 1.5-литрового турбодвигателя в паре с электромоторами, что обеспечивает разгон до «сотни» за 5 секунд. Запас хода на чистом электричестве достигает 230 километров по циклу CLTC, а суммарный пробег превышает 2000 километров. Цены на рынке Китая стартуют от 129 900 юаней (1,4 млн рублей).
Еще одна мировая премьера в Пекине — флагманский электросуперкар Denza Z премиального суббренда BYD. Модель представлена в версиях купе и кабриолет с мягким верхом. Суммарная мощность силовой установки превышает 1000 лошадиных сил, разгон до сотни занимает менее двух секунд. Автомобиль получил систему векторизации тяги, умную магнитореологическую подвеску DiSus-M (вязкость в амортизаторах меняется под воздействием магнитов) и систему steer-by-wire с убирающимся рулём.
В салоне — два массивных экрана плюс компактный дисплей комбинации приборов. Отделка в светлых тонах, материалы высокого качества.
Кроссовер Voyah Taishan X8 успел собрать 20 тыс. предзаказов за 20 часов. Новинка получила вместительный салон и кресла второго ряда с механическим массажем. Под капотом — гибридная силовая установка мощностью от 486 до 666 л.с. Доступен он и в виде чистого электромобиля, обеспечивающего запас хода до 727 км. От 0 до 80% батарею можно зарядить за 12 минут. Машина снабжена четырьмя лидарами Huawei. Цены в Китае — от 302,9 тыс. юаней (₽3,4 млн).
Aito M9 — гибридный кроссовер премиум-класса от совместного предприятия Huawei и Seres, входящего в альянс Harmony Intelligent Mobility Alliance. Слегка обновленная версия машины была представлена на мероприятии HIMA за несколько дней до открытия Пекинского автосалона.
Главная фишка новинки — все тот же 896-канальный лидар в связке с пятью дополнительными сенсорами, обеспечивающими обзор на 360 градусов. Подвеска стала полностью активной: она заранее считывает рельеф дорожного покрытия. M9 доступен в гибридной и чисто электрической версиях, с возможностью быстрой зарядки.
Aito M6 — это китайская премьера и старт продаж молодёжного кроссовера. Модель уже анонсировали 22 апреля на презентации Huawei, а в Пекине прошла первая выдача ключей клиентам. M6 встал в линейке между M5 и M7. Длина 4960 мм, салон только пятиместный. Главное: 896-линейный лидар на крыше и система автопилота Qiankun ADS 4 от Huawei. Будет две версии: чистый электромобиль с запасом хода 760 км и подключаемый гибрид (EREV) с суммарным пробегом до 1605 км. Цены от 259 800 юаней (около 2,8 млн рублей).
M-Hero M817 Ultimate — гибридный рамный внедорожник суббренда M-Hero, принадлежащего Dongfeng Motor Corporation. Автомобиль создан в результате технологического партнёрства с Huawei. Как и в случае с Aistaland, внедорожник получил от технологического гиганта 896-канальный лидар, способный видеть даже мелкие препятствия на расстоянии более 100 м.
Кроме того, силовая установка этого автомобиля на 49% мощнее, чем у стандартной версии. Автомобиль снабжен эксклюзивным «внедорожным автопилотом» Huawei NCA, который безотказно работает на любой поверхности. Шасси само предугадывает рельеф, реагируя за миллисекунды.
Epicland X9 — это мировая премьера флагманского шестиместного SUV от совместного бренда Dongfeng и Huawei. Машину впервые показали 23 апреля на конференции Huawei Qiankun, а сегодня она дебютировала на стенде автосалона. Раньше бренд назывался Yijing, для внешних рынков выбрали имя Epicland.
Длина X9 составляет 5301 мм, колёсная база — 3120 мм, салон трёхрядный 2+2+2. Автомобиль получил систему автопилота Qiankun ADS 5 с продвинутым лидаром на 896 линий и кокпит на HarmonyOS 6. Технических деталей пока нет, предположительно — это подключаемый гибрид. Продажи в Китае стартуют до конца 2026 года.
Серийный Hyundai Ioniq V будет оснащён 27-дюймовым 4K-дисплеем на всю ширину передней панели с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8295. Машина также сможет задействовать режим автономного вождения, разработанные китайским стартапом Momenta. Продажи серийной машины на китайском рынке стартуют до конца 2026 года.
Hyundai Ioniq V — это мировая премьера первого серийного электромобиля суббренда Ioniq, созданного специально для Китая, которая состоялась прямо сегодня на открытии автосалона. Модель представляет собой среднеразмерный электрический седан, построенный на платформе, разработанной совместно с местным партнёром BAIC Group, а тяговая батарея от CATL обеспечивает запас хода более 600 километров по циклу CLTC.
Mini X VagaBund на Пекинском автосалоне 2026 — это мировая премьера двух штучных, созданных Mini в коллаборации с австрийской дизайн-студией Vagabund на базе Mini Countryman S ALL4. Главная фишка проекта в том, что автомобиль превратили в мобильную аудиосистему для открытых пространств: вместо задних боковых стёкол в кузов встроен профессиональный акустический комплекс.
Корпус динамиков отлит из полимерного гранита, который не создаёт вибраций и не боится влаги и пыли, а сабвуферы размещены в корме. С другой стороны в кузов аккуратно вписан плеер Walkman как ироничная отсылка к эпохе кассет. Визуально машину подняли за счёт увеличенного клиренса, расширили колёсные арки и установили 3D-печатные 20-дюймовые колёсные диски с закрытой конструкцией, напоминающей диффузоры.
Aistaland — новый премиальный автомобильный бренд, результат стратегического партнерства автопроизводителя GAC и технологического гиганта Huawei. На Пекинском автосалоне 2026 года состоялась мировая премьера бренда и его первой модели.
Aistaland GT7 — электрический shooting brake, вдохновленный дизайном Porsche Taycan Cross Turismo. Ключевые технологии — 800-вольтовая электрическая система, три электромотора, разгон до «сотни» за 2 секунды. От Huawei — 896-канальный лидар и базирующаяся на нем система автономного вождения третьего уровня. Поддерживает универсал и зарядку до 80% за 10 минут. Цена — около 1 млн юаней (около 13 млн рублей), продажи стартуют в июне 2026 года.
BMW Speedtop — это китайская премьера коллекционного концепта, который уже был показан ранее на конкурсе элегантности Villa d'Este в 2025 году. Модель представляет собой трёхдверный спортивный универсал (шутинг-брейк) с необычными пропорциями и градиентной окраской крыши от «мерцающего солнечно-красного» до «мерцающего сумеречно-серебристого».
В основе автомобиля лежит купе M8 Competition с 4,4-литровым битурбомотором V8 мощностью 625 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает около 3,3 секунды. Всего в мире выпустят 70 экземпляров Speedtop, каждый из которых будет практически полностью собран вручную.
Колесная база китайской версии iX3 выросла на 108 мм до 3005 мм: все дополнительное пространство отдано второму ряду. В движение машину приводят два электромотора суммарной мощностью 469 л.с. Благодаря 800-вольтовой архитектуре 10-минутная зарядка запас энергии на 400 км. А максимальный запас хода превышает 900 км.
BMW не успела подготовить премьеру iX3. Машину загнали на стенд прямо на глазах посетителей выставки. В конечном итоге показ все же состоялся: в Пекине представлена первая модель на новой электрической платформе BMW Neue Klasse с удлиненной колесной базой. «Растянутые» версии европейских седанов и кроссоверов продаются на местном рынке не первое десятилетие.
AMG GT XX на Пекинском автосалоне — это концепт, который привезли в рамках бренд-дня Mercedes-Benz, посвящённого 140-летию компании. Машина уже знакома китайской публике — её первый показ в Китае состоялся ещё в ноябре 2025 года на мероприятии Mercedes-Benz XX Innovation Day.
Основная ценность этой модели в том, что она показывает технологии будущего: три аксиальных электромотора (почти на 750 л.с.). Это особый тип двигателей, где магнитный поток идёт параллельно оси вращения, что делает их в три раза компактнее и на две трети легче обычных радиальных моторов при той же мощности. А батарея с 800-вольтовой системой, позволяет ему заряжаться за 5 минут на 400 километров пробега. Известно, что новинкой будет серийный электрический седан AMG GT 4-Door Coupe на платформе AMG.EA.
Audi E7X — электрический кроссовер без знаменитых четырех колец, выпущенный совместным предприятием Audi и SAIC специально для Китая. Длина автомобиля — 5,05 м, колесная база — 3,06 м. В активе — 670-сильная двухмоторная электрическая силовая установка, которая обеспечивает разгон до «сотни» менее чем за 4 секунды. Автомобиль построен на 900-вольтовой платформе: за 10 минут можно зарядить батарею на 429 км.
Максимальный запас хода достигает 751 км. Кроссовер E7X станет первым Audi с системой автономного вождения уровня L3: она берет на себя управление автомобилем в заданных сценариях, но водитель должен быть готов своевременно вмешаться по ее требованию. В салоне предусмотрен 21-дюймовый экран.
Разгон Hongqi P567 до ста километров в час занимает 4,5 секунды. Полный запас хода достигает 1350 километров, а на одной электротяге машина проезжает 280 километров по циклу CLTC. Автомобиль получил три блокировки дифференциалов, задний мост с подруливанием, пневмоподвеску с изменяемым клиренсом и лидар на крыше для систем автономного вождения.
Hongqi P567 на Пекинском автосалоне 2026 — это мировая премьера флагманского рамного внедорожника. Модель построена на несущей раме и оснащена гибридной силовой установкой по схеме EREV, где 2,0-литровый турбодвигатель работает только как генератор для подзарядки батареи. Колеса вращают четыре отдельных электромотора суммарной мощностью 831 лошадиная сила (620 кВт).
Концепт Jetour Shanhai L10 на Пекинском автосалоне 2026 — это глобальная премьера модели из новой линейки «туристических мини-домов» бренда Jetour. Модель позиционируется как флагманский роскошный туристический внедорожник, реализующий концепцию «мобильного шале».
Главная особенность автомобиля заключается в новаторской трансформации салона: он предлагает двухъярусную спальню, три отдельных пространства и множество выдвижных уличных модулей, позволяющих превратить автомобиль в полноценный жилой модуль. Автомобиль призван сделать впечатления от кемпинга на уровне дорогих домов на колесах доступными для широкой аудитории. На стенде для демонстрации возможностей установлена выдвижная двухъярусная палатка и модульная кухня в багажнике.
Кроссовер китайской премиум-марки Hongqi скромно притаился на стенде марки в преддверии презентации. Окрашен в солидный черный цвет — как правительственные автомобили, от которых отсчитывается история бренда.
Jetour TX на Пекинском автосалоне 2026. Это концептуальный электрический SUV, который Jetour впервые показывает широкой публике, и это их дебютная модель в сегменте электромобилей. Дизайн сочетает фирменный угловатый стиль бренда с элементами ретро в духе 1990-х годов, особенно заметными по круглым фарам спереди и сзади.
По размерам он близок к компактным SUV, а на задней части есть эмблема, подтверждающая, что это чистый электромобиль (BEV). Технических характеристик и фотографий салона пока нет, но само появление концепта сигнализирует, что Jetour серьёзно выходит на глобальный рынок электрокаров. В компании заявили, что с этого момента будут выпускать по две-три новые электрические модели ежегодно.
Зарядка батареи от 20% до 80% емкости возможна всего за за 9 минут. Запас хода на электротяге достигает 330 км, суммарный — до 1416 км. Цена в Китае — от 329,8 тыс. юаней до 473,8 тыс. юаней (примерно 4–6 млн рублей).
Zeekr 8X представлен на стенде марки в двух цветах. Это флагманский подключаемый гибридный кроссовер премиального бренда, входящего в Geely Holding. Прием заказов на машину в Китае стартовал за неделю до мировой премьеры. Силовая установка — 2,0-литровый турбомотор и три электродвигателя суммарной мощностью 1400 л.с.
Новинка от Zeekr готова конкурировать с самим Lamborghini Urus. Разгон до «сотни» у 8X занимает всего 2,96 секунды. Автомобиль построен на 900-вольтовой платформе с батареей емкостью 70 кВт·ч.
Мощность Wey V9X — до 748 л.с., разгон 0-100 за 4.6 с. Батареи до 80 кВт·ч, по заявлениям компании, должно хватить на 1700 км (CLTC) пробега. Есть поддержка 6C-зарядки (30→80% за 9 минут). В салоне установлен 17.3» двойной экран, а также потолочный дисплей на 21,4 дюйма для второго ряда, аудио на 31 динамик (3080 Вт), холодильник. Также есть пневмоподвеска, а задние колёса умеют подруливать. На рынок РФ машина выйдет в IV квартале 2026 года. Цены в Китае: 371 800 – 411 800 юаней (~4.2–4.6 млн руб). Это прямой конкурент Li Auto L9.
Wey V9X — это мировая премьера на Пекинском автосалоне 2026! GWM выкатил флагманский PHEV-кроссовер на новой платформе Guiyuan S (она же GWM One). Шестиместный салон (2+2+2), два варианта длины: 5205 мм (семейный) и 5299 мм (бизнес). В основе силовой установки — 2,0 литровый турбодвигатель и два электромотора, а арсенале также полный привод Super Hi4.
Новинка от Changan — кроссовер CS75 Plus HEV. Внешняя зарядка для этой гибридной версии не предусмотрена. Под капотом — турбомотор 1.5 на 150 л.с. с впрыском топлива под давлением 500 бар, термический КПД которого достигает 44,28%. Суммарная мощность силовой установки достигает 241 л.с. Расход топлива заявлен на уровне 3,8 л на 100 км.
Среди оснащения — адаптивная подвеска, стереосистема на 18 динамиков. Для кресел предусмотрены вентиляция и массаж. На одном баке экономичный гибрид способен проехать до 1,5 тыс. км. Цены в Китае стартуют от 109,9 тыс. юаней (примерно 1,2 млн рублей).
Exeed EX9 на Пекинском автосалоне 2026. Это публичная премьера флагманского кроссовера от суббренда Chery после тизеров. Дизайн выполнен в стиле «люкс яхты» с очень длинной колёсной базой. В салоне установлена «звёздная кабина» с верхней панелью иллюминаторов и изогнутой нижней консолью. Для пассажиров второго ряда предусмотрен 21.4‑дюймовый экран на монорельсе с регулировкой угла наклона, а также потолочный люк с эффектом звёздного неба. Технические характеристики пока не раскрыты, это дизайн‑концепт, который задаёт направление для новой эры Exeed 3.0. О сроках продаж информации нет.
Сооружать трехосные пикапы на базе своих внедорожников под силу не только Mercedes-Benz с его известным G-Class на портальных мостах. Вдогонку внедорожнику Jetour G700 китайский бренд показал пикап F700 с гибридной силовой установкой. Модель привлекает внимание «квадратным» дизайном и рамной конструкцией, унаследованной от внедорожника G700. Гибридная силовая установка развивает 904 л.с., запас хода составляет до 1400 км. Это прямой конкурент Ford Ranger PHEV. Запланирована экспансия на внешние рынки к 2028 году — в частности, в Австралию и на Ближний Восток.
А вот так концепт от Exeed выглядит в профиль. Чем-то напоминает Volvo из прежних времен? Или нам кажется?
Представление дизайнеров бренда Exeed о том, как должен выглядеть премиальный шестиместный кроссовер — перед вами. EX Vision дебютировавший на Пекинском автосалоне, демонстрирует новую дизайн-стратегию Exeed и его технологический потенциал. В активе новой модели — активная подвеска и полный привод.
Автомобили Toyota в целом и кроссовер RAV4 в частности — бестселлеры параллельного импорта на российском рынке. На Пекинском автосалоне на стенде японского бренда присутствует RAV4 актуального поколения, который дебютировал в Гуанчжоу прошлой осенью. Характерные штрихи внешности — угловатый дизайн и С-образная передняя оптика.
Volvo EM90 на Пекинском автосалоне 2026: обновление для 2027-го модельного года и официальный старт продаж. Это не премьера, а выход на китайский рынок флагманского электромобиля-минивэна. Цена — от 818 000 юаней (~9,9 млн руб). Главная особенность — двухмоторный полный привод за счет разнесенных друг от друга электромоторов. Батарея выдает 116 кВт·ч, запас хода 738 км (CLTC). В оснащение входят матричные фары «Молот Тора», аудиосистема Bowers & Wilkins, 6 подушек безопасности.
Автомобили Ora на российском рынке популярными не стали, но в Китае бренд развивается и выходит на международные рынки. Автомобиль Ora 5 — компактный автомобиль от Great Wall, запущенный в Китае в декабре 2025 года. Модель доступна с тремя вариантами привода (электрический, бензиновый, гибридный). Запас хода гибрида до 580 км. Мощность турбомотора 1.5 для бензиновой версии — 184 л.с. Суммарная мощность силовой установки гибрида — 220 л.с.
Nissan Teana на Пекинском автосалоне 2026 — это не премьера, а экспозиция обновлённого седана (дебютировал в ноябре 2025 в Гуанчжоу). По сути — крупный рестайлинг Altima с возвращением имени Teana для Китая. Длина 4,92 м. Главная фишка: первый в мире серийный автомобиль с ДВС на системе Huawei HarmonySpace 5.0 (15,6» экран, AI-голосовое управление). В топ-версии — 2.0 VC-Turbo (243 л.с., 371 Н·м). Осенью 2026 ожидается e-Power-версия.
Nissan N6 на Пекинском автосалоне 2026 — публичная экспозиция после декабрьской премьеры. Новый PHEV-седан (подключаемый гибрид) от Dongfeng и Nissan длиной 4,8 метра. Запас хода только на электротяге — 180 км по циклу CLTC. Батарея LFP (21,1 кВт·ч). Силовая установка: 1.5 л (75 кВт) + электромотор (155 кВт). В салоне: электрорегулировки кресел, вентиляция, массаж, раздельный климат-контроль. Старт продаж — после декабрьской презентации, цены от 106 900 юаней (1,2 млн рублей).
Haval представил подзаряжаемый гибридный кроссовер Raptor Plus. По сравнению с обычным Raptor, у него увеличена колесная база. Автомобиль снабжен лидаром — это означает наличие продвинутой системы помощи водителю. «Автопилот» работает и в городе, и на трассе. Под капотом — бензиновый мотор 1.5, который не имеет связи с колесами. Тяговые двигатели — электрические.
Это Nissan NX8 — новый среднеразмерный кроссовер, разработанный для китайского рынка совместным предприятием Dongfeng и Nissan. Он стал третьей моделью в новой линейке N. На Пекинском автосалоне выступает в ранге мировой премьеры.
