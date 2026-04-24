Пекинский автосалон — 2026: прямая трансляция

13:08

Стенд GAC в Пекине украшает рамный подключаемый гибридный внедорожник Yue 7 (ранее T75), который официально дебютировал на автосалоне. Дизайн квадратный и агрессивный с крупными колёсными арками, запасным колесом на пятой двери и шестью дополнительными фарами на крыше.

Под капотом ожидается 2,0-литровая турбочетвёрка в паре с электромотором, которая выдаёт 274 кВт (около 373 л.с.) и 630 Нм. Литий-ионная батарея примерно на 25 кВт·ч позволит проехать на электротяге около 100 км. Продажи в Китае стартуют в третьем квартале 2026 года, а позже обещают пикап на базе этой модели. Ориентировочная цена — от 280 000 до 350 000 юаней (около 3,8–4,8 млн рублей).