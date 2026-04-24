Суд в Москве отклонил несколько исков о выселении хостелов

Арбитражный суд Москвы отклонил несколько исков столичного департамента городского имущества о выселении хостелов из многоквартирных домов. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В прошлом году департамент подал иск к владельцу хостела «Рус-Семеновская» на улице Ибрагимова. Чиновники посчитали, что помещение эксплуатируется с нарушением вида разрешенного использования земельного участка. Истец требовал изъять помещение и продать его на торгах. Вырученную сумму планировали отдать собственнику за вычетом расходов на исполнение решения. Нового владельца обязали бы привести помещение в соответствие с назначением и видом разрешенного использования участка.

Суд же отметил, что изъятие недвижимости возможно только при трех условиях: использование не по назначению, систематическое нарушение прав соседей или бесхозяйственное содержание, ведущее к разрушению. В обоснование иска департамент указал только на нецелевое использование участка. Этого, по мнению суда, недостаточно.

В качестве доказательств нарушения прав соседей власти приложили три жалобы «на беспредел и беззаконие» от жильцов ЖК «Соколиная гора», который находится в нескольких километрах от хостела. Также в деле было обращение жителя соседней улицы, который жаловался на само наличие хостелов и большое число иностранцев в районе. Суд отклонил иск полностью. Решение пока не вступило в силу, так как департамент подал апелляцию.

Аналогичные отказы суд вынес в отношении хостелов «Гости» в 1-м Волоколамском проезде, «Белорусская» в Новолесном переулке, «Рус Аннино» на Варшавском шоссе и «Уютный на Коптевском» на Коптевском бульваре. Всего власти Москвы инициировали порядка 60 подобных разбирательств. В основном иски подаются в отношении объектов, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов и не являются жилыми помещениями.

