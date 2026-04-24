На витках страха противников вакцин. Обосновано ли создание реестра антипрививочников

Минздрав России планирует создать федеральный реестр вакцинированных граждан и отказавшихся прививаться. Он будет использоваться для «разработки планов информационно-разъяснительной работы». Но откуда взялось движение антипрививочников, в чем причины роста этого сообщества и есть ли реальная связь между вакцинами и аутизмом — в материале «Газеты.Ru» к началу Всемирной недели иммунизации.

Первые антипрививочники появились более 200 лет назад — вместе с первой вакциной от оспы. В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер продемонстрировал эффективность прививки коровьей оспы для защиты от натуральной оспы. И часть общества не приняла это новшество. Причины были различны: от религиозных – нарушения божественного замысла, — до политических.

Антипрививочная карикатура «Не вакцинируйтесь» The Historical Medical Library of The College of Physicians of Philadelphia

С тех пор с помощью вакцин человечество смогло победить оспу, а корь, краснуха, полиомиелит стали встречаться намного реже. Более того, даже рак в некоторых случаях стали лечить при помощи прививок, правда пока только в рамках исследований.

Тем не менее антипрививочников меньше не становится, особенно яростно против вакцин выступают родители. Многие уверены, что прививки вызывают множество отклонений в развитии ребенка, и, в частности, вызывают аутизм. Это началось в 1970-х годах, когда родители и даже врачи стали подозревать, что вакцины могут приводить к нарушению в работе мозга у детей. Речь шла о применении конкретной прививки АКДС — это комплексная вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка, предназначенная для совсем маленьких детей.

Зачем детям делают прививки? Если кратко: все дети рождаются с базовым иммунитетом, который помогает им бороться с некоторыми болезнями. Но для защиты от множества инфекций нужен еще и приобретенный иммунитет. Он появляется, когда клетки иммунитета (лимфоциты) сталкиваются с вирусом или бактерией. Эти клетки распознают «врага» с помощью специальных рецепторов. Вакцины, которые делают детям, содержат убитые или ослабленные вирусы или бактерии. Этого достаточно, чтобы клетки иммунитета научились распознавать этих «врагов» и в будущем могли быстро их победить.

Противники прививок ссылались на то, что в одной из больниц Лондона у 36 пациентов, получивших АКДС, возникли неврологические заболевания. В это же время две женщины, которые утверждали, что вакцина от полиомиелита вызвала повреждения мозга у их детей, создали Ассоциацию родителей детей, пострадавших от вакцинации (The Association of Parents of Vaccine Damaged Children). Члены ассоциации через суд пытались доказать связь между АКДС и неврологическими заболеваниями и истребовать с государства компенсации. Иски организации суд оставил без удовлетворения, но сомнения в обществе были посеяны. В Великобритании темпы вакцинации от коклюша снизились на 59%, что привело к эпидемиям в 1979 и 1982 годах. Это отрезвило общество, и темпы вакцинации восстановились.

Новый виток

Но в 1998-м начался очередной подъем антипрививочного движения, — в этом году британский врач Эндрю Уэйкфилд написал статью, в которой утверждал, что аутизм якобы возникает у детей из-за MMR (комбинированной прививки от кори, краснухи и свинки).

Эндрю Уэйкфилд AP

Свои выводы Уэйкфилд сделал, опираясь на обследование всего 12 детей. Причем, как впоследствии оказалось, старательно подобранных по определенному принципу, то есть не обошлось без подтасовок фактов и нарушения медицинской этики.

Кроме того, как рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко, Уэйкфилд был финансово заинтересован в дискредитации данной вакцины.

«Несмотря на то, что позже все исследование было признано методологически несостоятельным, статья была отозвана, а расследование показало и фальсификацию данных, и наличие конфликта интересов, о котором автор, помимо прочего, не сообщил должным образом, последствия этой публикации мы наблюдаем до сих пор. Общественное мнение сильно восприимчиво к таким громким заявлениям, тем более, когда дело касается детей. На фоне такого информационного шума ряды антипрививочников сильно пополнились. Но данный скандал сыграл и положительную роль: сильно активизировались исследования в области безопасности вакцин. В период с 2001 год по настоящее время было проведено более 100 полноценных исследований, написано более 200 метаанализов, которые полностью опровергли связь между введением вакцин и аутизмом. Эти исследования позволили восстановить общественное мнение в вопросе вакцинации и процент вакцинированных детей стабильно рос во всем мире», — объяснил Борозденко.

Тем не менее родители были настолько напуганы, что многие из них отказались от вакцинации детей. До сих пор многие говорят об эпидемии аутизма, и связывают это именно с массовой вакцинацией.

Родительскую паранойю усиливает и то, что аутизм или РАС (расстройства аутистического спектра) — сложное расстройство, которое не лечится. Аутизм очень разнообразен и может выражаться в разной степени, от легкой и почти незаметной, до тяжелой, мешающей обучению, коммуникациям и т. д. И пока Уэйкфилд лишился врачебной лицензии, и статья была отозвана, прошло более 10 лет. Этого вполне хватило, чтобы антипрививочное движение набрало силу и перестало нуждаться в подпитке научно подтвержденными фактами.

Разумеется, ученые не могли оставить заявление врача без внимания. В 2015 году в журнале Journal of the American Medical Association появилась статья о связи вакцины MMR с возникновением аутизма.

В работе рассматривались истории болезней 95 тысяч детей, среди которых были 15 тысяч непривитых в возрасте от двух до пяти лет, а также около двух тысяч детей, уже подверженных высокому риску развития аутизма. Как и в предыдущих и последующих подобных исследованиях, ученые не обнаружили связи между вакциной MMR и риском развития расстройства аутистического спектра (РАС). На самом деле ученые до сих пор точно не смогли установить причины РАС. Большинство специалистов склоняются к тому, что на риски развития расстройства влияет сразу несколько факторов, а не один.

Карикатура, изображающая пациентов, которые опасались, что вакцинация вызовет у них появление коровьих конечностей, 1802 год Library of Congress

«На вопрос о реальной связи вакцинации и аутизма у научного сообщества на сегодняшний день ответ простой: убедительных доказательств такой связи не существует. Здесь мы, как ученые, попадаем в некоторую ловушку научной методологии и аргументации. По сути, мы не можем доказать, что чего-то нет, но можем искать это и не найти, и важно понимать, что это не одно и то же. Тем не менее в крупном когортном исследовании, проведенном в Дании, были проанализированы данные 537 303 детей, из которых 440 655 получили вакцину MMR, и исследователи не обнаружили повышения риска аутизма. Исследование из США, в котором были проанализированы данные 95 000 детей, также не выявило никакой связи; при этом в исследовании участвовали в том числе дети из группы повышенного риска — из семей, где уже есть старшие дети с диагностированным аутизмом. Крупный метаанализ, объединивший данные 1 256 407 детей из разных стран, также не выявил связи ни между вакцинацией в целом, ни между конкретной вакциной MMR, ни между вакцинами, содержащими тиомерсал (ртутьсодержащий консервант), и аутизмом. Таким образом, на сегодняшний день многочисленные крупные исследования не подтверждают наличия причинно-следственной связи между вакцинацией и аутизмом», — заметила младший научный сотрудник Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ Раиса Романова.

По ее словам, рост числа сторонников антипрививочного движения объяснить несложно.

«Если мы говорим про рост числа сторонников данного движения, который особенно заметен в XXI веке, то объяснить это каким-то одним фактором невозможно — скорее, речь идет об их сочетании. В различных международных обзорах этого явления обычно выделяются следующие причины: дефицит доверия, ощущение, что болезнь, от которой прививают, «не такая уж и страшная, и опасная», а также сомнения относительно самой вакцинации и механизмов ее действия. Очевидно, что на сегодняшний день к этому добавляются социальные сети, ненадежные СМИ и другие источники, в которых различного рода дезинформация распространяется быстрее, эмоциональнее и подается ярче, чем в любой научной статье или научном разъяснении, на которые общественность часто обращает гораздо меньше внимания», — заметила Романова.

Но откуда тогда эпидемия РАС?

Несмотря на заявления противников вакцинации, никакой «эпидемии аутизма» не существует. Число людей с аутизмом действительно увеличивается, но его доля в популяции остается неизменной. Более того, в последние десятилетия само понятие «аутизм» стало шире, и теперь в статистику включаются дети, которые ранее могли не учитываться.

Часто люди, не имеющие профессиональных знаний, делают ошибочные выводы, полагая, что если аутизм диагностирован после вакцинации, то он обязательно развился из-за нее. На самом деле вакцинация действительно может вызывать побочные эффекты, такие как аллергические реакции или индивидуальная непереносимость компонентов препарата. Однако такие случаи редки, и, конечно, они никак не связаны с аутизмом.

Листовка «Смерть вакцинатору», опубликованная Лондонским обществом за отмену обязательной вакцинации в конце 1800-х годов The Historical Medical

«Проблема в том, что цифровые платформы создают «информационные пузыри», где пользователи преимущественно получают контент, соответствующий их убеждениям. Эмоционально заряженные сообщения о предполагаемом вреде вакцин распространяются значительно быстрее, чем научно обоснованная информация, и это все способствует дезинформации. Не стоит забывать и про феномен «забытой болезни»: эффективность вакцинации привела к тому, что новые поколения родителей не сталкивались с тяжелыми последствиями кори, полиомиелита, дифтерии и других инфекций. В отсутствие непосредственного опыта болезни воспринимаемый риск от вакцинации субъективно превышает риск потенциальной инфекции», — заметил Борозденко.

Кроме того, дело Уэйкфилда до сих пор «живет» и многие лобби продвигают антинаучные утверждения о связи аутизма с прививками до сих пор.

«К сожалению, история с публикацией Уэйкфилда в настоящее время имеет прямое продолжение. Министр здравоохранения и социальных служб (HHS) США Роберт Кеннеди-младший, является активным лоббистом антипрививочного движения. Его политика привела к самой большой вспышки кори в США за последние 30 лет, заболели более 3000 человек, более 90% из которых были не вакцинированы», — утверждает врач.

Новый виток антипрививочных настроений — COVID-19

Еще один виток антипрививочных настроений вызвала пандемия COVID-19. Вакцины по всему миру были сделаны в кратчайшие сроки, поэтому врачи не успели их проверить надлежащим образом. Возбудитель SARS-CoV-2 оказался столь изменчив, что быстро вырабатывал защиту от препаратов, поэтому вакцины работали через раз. Это серьезным образом ослабило веру в вакцины у населения разных стран, в том числе и в России.

Кроме того, вакцины по эффективности получились очень разными. Некоторые действительно давали защиту, другие же были профанацией. При этом власти строго требовали наличие справки о вакцинации, что вынудило многих людей перейти в лагерь антипрививочников, хотя до пандемии они в этом лагере не значились.

Таким образом, в 2026 году весь мир находится в точке бифуркации, — критическом моменте в развитии системы, при котором она теряет прежнюю устойчивость и может перейти в качественно иное состояние.

Yuki Iwamura/AP

Об этом, например, говорит статистика, связанная с самым заразным вирусом на планете — вирусом кори. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) В 2024 году число случаев заражения корью в мире составило около 11 миллионов, что на 800 тысяч больше, чем в 2019 году, до начала пандемии.

«В 2024 г. крупные и дестабилизирующие вспышки кори были зарегистрированы в 59 странах; распространение инфекции затронуло почти втрое больше стран, чем в 2021 г., и рекордное число стран с начала пандемии COVID-19,» — сказано в отчете ВОЗ. А в 2025 году со вспышками кори столкнулись уже и многие американские страны.

Все это говорит лишь о том, что скептицизм в отношении прививок хоть и объясним, но его точно можно назвать одной из главных угроз здоровью человечества. Поэтому создание реестра антипрививочников в этой связи выглядит довольно обоснованным.

Конечно, важно, насколько корректно этот реестр будет использоваться. «Газета.Ru» будет следить за этим процессом.