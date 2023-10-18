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Что известно о ракетах ATACMS, переданных США Украине

Белый дом подтвердил передачу Украине тактических ракет ATACMS с дальностью полета 165 км, поставок которых Киев добивался почти год. ВСУ уже использовали новое оружие для удара по аэродрому Бердянска, по заявлению российских чиновников, на месте атаки нашли кассетные суббоеприпасы M74.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

ATACMS была принята на вооружение американской армии в 1991 году, в настоящее время существует несколько разновидностей ракет этого типа. Версия Block 1 оснащена кассетной боевой частью из 950 элементов, дальность стрельбы такой ракетой составляет до 165 км.

Block 1A имеет меньшее количество поражающих элементов – 275, но большую дальность — до 300 км. Она также оснащена GPS-приемником, который позволяет сократить вероятное отклонение от цели до пары десятков метров.

Также существует Block 1A Unitary с осколочно-фугасной боевой частью, корабельная версия ракеты NTACMS и другие модификации. Запускается ракета из реактивных систем залпового огня HIMARS или M270 MLRS.

С 2016 года в США ведется работа над высокоточной ударной ракетой, которая должна заменить ATACMS.

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