Что известно о ракетах ATACMS, переданных США Украине
ATACMS была принята на вооружение американской армии в 1991 году, в настоящее время существует несколько разновидностей ракет этого типа. Версия Block 1 оснащена кассетной боевой частью из 950 элементов, дальность стрельбы такой ракетой составляет до 165 км.
Block 1A имеет меньшее количество поражающих элементов – 275, но большую дальность — до 300 км. Она также оснащена GPS-приемником, который позволяет сократить вероятное отклонение от цели до пары десятков метров.
Также существует Block 1A Unitary с осколочно-фугасной боевой частью, корабельная версия ракеты NTACMS и другие модификации. Запускается ракета из реактивных систем залпового огня HIMARS или M270 MLRS.
С 2016 года в США ведется работа над высокоточной ударной ракетой, которая должна заменить ATACMS.