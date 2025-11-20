На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бюджет–2026: сколько потратят на оборону и образование

Госдума утвердила в третьем, окончательном, чтении федеральный бюджет России на 2026 год. Теперь документ должен одобрить Совфед, после чего его направят на подпись президенту Владимиру Путину. Доходы бюджета, согласно прогнозам Минфина, составят 40,3 трлн рублей, а расходы превысят 44 трлн рублей. Основными расходными статьями традиционно остаются сферы обороны, безопасности и социальной политики. Подробности — в инфографике «Газеты.Ru».

«Полная капитуляция Украины». Мирный план Трампа шокировал ЕС и Киев
Politico: в Киеве и ЕС были в шоке от плана США по конфликту на Украине
ВС РФ взяли под контроль Веселое в Запорожской области. Военная операция, день 1366-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1366-й день
«Кокорин повторит судьбу Ефремова»: футболист чуть не сбил двух женщин в Москве
Адвокат Сильвестри: чуть не сбившему двух женщин Кокорину повезло избежать наказания
Украина передала России 30 тел погибших солдат
СМИ сообщили об отрицательной реакции Киева на план США по урегулированию
Варшава потребовала выдать двух украинцев, подозреваемых в совершении взрыва
Водитель ассенизаторской машины залил пожар фекалиями в Уфе
Shaman поделился подробностями предложения Мизулиной
Европа выступила против нового плана США по решению конфликта на Украине
В Британии пригрозили России из-за «Янтаря»
На Украине запустили процесс увольнения главы офиса Зеленского и секретаря СНБО
«Радиостанция Судного дня» передала третье послание за день
В России существенно подешевел iPhone 17
Рвота с кровью и диарея: на Кубани ученики школы отравились неизвестным газом
В МИД России рассказали о планах НАТО по Балтийскому морю
Мишустин заявил о готовности сотрудничать с Китаем и Индией в Арктике
Лукашенко прокомментировал коррупционный сандал на Украине
Адвокат объяснил, почему Кокорин повторит судьбу Михаила Ефремова
В России утвердили план повышения акцизов на бензин
«Холанд идет в лучших бомбардирах»: почему «Сити» обыграет «Ньюкасл»
Володин предсказал скорое исчезновение Зеленского с территории Украины
Польша выдвинула требование Белоруссии после диверсии на железнодорожных путях
Россиянам рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду
В России со следующего года увеличится МРОТ
В Венгрии заявили, что Еврокомиссия не должна финансировать украинскую мафию
«Европейская солидарность» зарегистрировала постановление об увольнении Умерова и Ермака
Лукашенко обратился к Зеленскому с предупреждением
«Я чувствовал бешенство, необузданность». Почему главного маньяка СССР ловили больше 10 лет?
35 лет назад в Ростовской области был задержан главный советский маньяк Чикатило
Овечкин забил в трех матчах подряд и покорил два необычных рекорда НХЛ
Овечкин забросил 904-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки
Верховный суд России ликвидировал «Партию роста»
«Характер — это и есть судьба»: 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Один маньяк хорошо, а десять лучше: чем удивляет третий сезон «Метода» с Хабенским?
Вышел третий сезон сериала Юрия Быкова «Метод» с Константином Хабенским
«Правда об этих демократах будет раскрыта»: Трамп разрешил опубликовать материалы по делу Эпштейна
Трамп подписал закон, который позволит опубликовать материалы по делу Эпштейна
Люди против свиней: как в Рязанской области объявили войну московским «мегасвинарникам»
Рязанцы назвали мегасвинарники одной из главных проблем России
Зеленский отказался обсуждать план Трампа. Что США предлагают Киеву и Москве?
FT: Украина раскритиковала план США по урегулированию конфликта на Украине
20 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 20 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Русофобская волна»: российское судно обвинили в «лазерной атаке» на британскую авиацию
Министр Хили: британские ВМС и ВВС следят за российским судном «Янтарь»
