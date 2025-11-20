Бюджет–2026: сколько потратят на оборону и образование

Госдума утвердила в третьем, окончательном, чтении федеральный бюджет России на 2026 год. Теперь документ должен одобрить Совфед, после чего его направят на подпись президенту Владимиру Путину. Доходы бюджета, согласно прогнозам Минфина, составят 40,3 трлн рублей, а расходы превысят 44 трлн рублей. Основными расходными статьями традиционно остаются сферы обороны, безопасности и социальной политики. Подробности — в инфографике «Газеты.Ru».