На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Форум будущих технологий–2027 будет посвящен созданию и внедрению цифровых платформ

В своем выступлении на пленарном заседании ФБТ-2026 Владимир Путин отметил, что Россия создает решения мирового уровня. «Мы готовы делиться своим опытом и компетенциями в интересах всего человечества», – отметил он.

Поскольку традиционно на площадке ФБТ речь идет о направлениях и разработках, которые определяют будущее человечества, Глава государства предложил посвятить Форум будущих технологий следующего года созданию и внедрению цифровых платформ.

«Предлагаю посвятить следующий Форум будущих технологий созданию и внедрению в нашу жизнь цифровых платформ. Уже сейчас они служат учёным в реализации научных проектов, соединяют мастера, предпринимателя из небольшого города с покупателем из мегаполисов. Позволяют жителям участвовать в управлении домом, посёлком, целым регионом, в рекордные сроки анализируют медицинские исследования, помогая тем самым врачам спасать жизни людей. И это лишь отдельные направления развития платформенной экономики», – подчеркнул Президент России.

Глава государства добавил, что показательным примером в данном направлении является внедрение цифровизации в Москве, в том числе в медицинскую сферу. «В Москве это хорошо развивается. Хороший пример, только недавно об этом говорили: вызывает скорую помощь человек, пока она едет к пациенту, на экране врача уже появляется вся его история болезни. И он знает, что нужно взять с собой, что нужно предпринять, чтобы спасти жизнь. И это только одно из направлений, только один из примеров этих платформенных решений», – отметил Владимир Путин.

«С удовольствием приглашаю всех, кто готов к совместной работе, к участию в Форуме будущих технологий в следующем 2027 году», – сказал в заключении Владимир Путин.
Форум будущих технологий проводится при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатор – Фонд Росконгресс.

Картина дня
Россия и Украина обменялись телами военнослужащих
Часть Белгорода осталась без света из-за атаки ВСУ. Военная операция, день 1464-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1464-й день
Появились кадры минирования автомобиля высокопоставленного военного МО России
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины
В Госдуме опровергли информацию о введении запрета на использование VPN
Литвинова тайно вернулась в Россию
Россиян предупредили об опасности «дерева-убийцы» на дачном участке
Новости и материалы
Названо число сбитых украинских дронов над Россией за сутки
На видео попало, как тракторист тушит горящий «Лексус» снегом
Школьника, выпавшего из окна в Махачкале, не смогли спасти
У главы налоговой в Краснодаре проходят обыски
Легенда «Зенита» назвал Соболева поражением
Врач назвала два главных условия для крепкого сна
В России предложили внедрить психологов в отделения полиции
Уральские силовики поймали группу подростков-неонацистов
Китай резко увеличил цены на оптоволокно для российских покупателей
В Омане положительно оценили переговорный процесс между Ираном и США
Названа дата прощания с актером «Бригады» Довжиком
Оскар Кучера впервые за долгое время вышел в свет с женой и сыновьями
Назван самый опасный для здоровья зубов тип кофе
Зенитчики «Востока» сбили авиабомбы ВСУ на подлете к гражданским объектам
В Тульской области введут студенческий материнский капитал
Прохожие поймали двухлетнего мальчика, выпавшего из окна 10-го этажа в Петербурге
Поляков могут оставить без денег после Олимпиады
Все новости
Потерпевший по делу Гуфа попросил прекратить уголовное дело
В России рассказали о плане Украины заключить мир и через три года «разорвать сделку»
Катер под флагом США пытался прорваться на Кубу. Есть убитые и пострадавшие
Кубинские пограничники открыли ответный огонь по катеру под флагом США, есть убитые
Премьера Венгрии обвинили в провоцировании самого серьезного кризиса в Евросоюзе
Всенародная любовь и жизнь на два дома. 85 лет назад родился Евгений Жариков
Над Ираном пропал дорогой беспилотник США
Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
Умерла советская «Снежная королева» Наталья Климова
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
Исповедь в православии: как подготовиться к таинству и о чем говорить
Что такое исповедь, когда она нужна и как отличить перечисление грехов от истинного раскаяния
QR-код вместо паспорта: где его принимают и обязательно ли его получать
С 27 февраля 2026 года начинается четвертый этап внедрения указа Путина «о цифровом паспорте»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами