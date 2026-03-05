Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Названы самые полезные для костей молочные продукты

Frontiers: кефир и простокваша укрепляют кости эффективнее молока
Evgrafova Svetlana/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Бурапха (Таиланд) обнаружили, что ферментированные молочные продукты с пробиотическими бактериями повышают минеральную плотность костей эффективнее молока. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ферментированные молочные продукты — например йогурт, кефир или простокваша — содержат живые бактерии, которые образуются в процессе брожения молока. К наиболее распространенным относятся Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Эти микроорганизмы могут влиять на состав кишечной микрофлоры и, как предполагается, улучшать усвоение некоторых питательных веществ, включая кальций.

В пилотном исследовании приняли участие 40 женщин в возрасте от 20 до 40 лет. В течение 12 недель одна группа ежедневно употребляла йогурт, содержащий указанные пробиотические бактерии, а другая — обычное молоко. При этом оба продукта обеспечивали одинаковое количество кальция — около 400 миллиграммов в день.

К концу эксперимента у участниц, употреблявших йогурт, уровень кальция в крови оказался выше, чем у тех, что пили молоко. Кроме того, в первой группе отмечалось снижение некоторых показателей костного обмена — процессов разрушения и обновления костной ткани. Также у участниц из этой группы наблюдалось увеличение минеральной плотности костей в отдельных участках скелета, включая руку, ногу и область таза.

По словам исследователей, пробиотические бактерии могут усиливать всасывание кальция в кишечнике и влиять на обмен веществ, связанный с формированием костной ткани. Для подтверждения эффекта необходимы более крупные клинические исследования.

Ранее был назван популярный продукт, который противопоказан при приеме лекарств от давления.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!