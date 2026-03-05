В Госдуме ответили на планы Финляндии разрешить транзит ядерного оружия

Если власти Финляндии одобрят снятие запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, то для России это по факту будет означать подтягивание арсеналов к границам и расцениваться как акт агрессии. Это серьезная угроза, которую Москва не потерпит «у себя под боком», заявил в беседе с газетой «Взгляд» депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Финляндия граничит с востока с Россией. Снятие ограничений будет означать подтягивание ЯО к нашим границам и станет актом агрессии против Москвы, очередной мерой в нагнетании обстановки», – подчеркнул депутат.

На фоне ядерных амбиций Польши и Эстонии, обсуждение этой темы финскими властями создает дополнительные угрозы для Калининградской и Ленинградской областей и Санкт-Петербурга, добавил он.

Транзит ядерного оружия – это игра с огнем, которая может привести к самым разным последствиям, от несчастного случая до утечки ядерного топлива. Терпеть такое рядом со своими границами Россия не будет, подчеркнул парламентарий. В качестве ответного шага он призвал активнее укреплять границы, а также предпринимать шаги по «отрезвлению» стран.

«Возможно, стоит публиковать некоторые карты и документы о последствиях, скажем, для финнов в случае тех или иных решений. Они должны понимать, что играют с огнем», – заключил депутат.

Напомним, действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что фактически делает невозможной их транспортировку через Финляндию, однако сейчас правительство страны обсуждает возможность снятия этих ограничений. Дискуссия ведется на фоне вступления страны в НАТО и изменений в системе европейской безопасности, подробности – в материале «Газеты.Ru».

