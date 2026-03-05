Размер шрифта
В Госдуме ответили на планы Финляндии разрешить транзит ядерного оружия

Депутат Колесник: РФ не потерпит транзит ядерного оружия через Финляндию
Алексей Даничев/РИА Новости

Если власти Финляндии одобрят снятие запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, то для России это по факту будет означать подтягивание арсеналов к границам и расцениваться как акт агрессии. Это серьезная угроза, которую Москва не потерпит «у себя под боком», заявил в беседе с газетой «Взгляд» депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Финляндия граничит с востока с Россией. Снятие ограничений будет означать подтягивание ЯО к нашим границам и станет актом агрессии против Москвы, очередной мерой в нагнетании обстановки», – подчеркнул депутат.

На фоне ядерных амбиций Польши и Эстонии, обсуждение этой темы финскими властями создает дополнительные угрозы для Калининградской и Ленинградской областей и Санкт-Петербурга, добавил он.

Транзит ядерного оружия – это игра с огнем, которая может привести к самым разным последствиям, от несчастного случая до утечки ядерного топлива. Терпеть такое рядом со своими границами Россия не будет, подчеркнул парламентарий. В качестве ответного шага он призвал активнее укреплять границы, а также предпринимать шаги по «отрезвлению» стран.

«Возможно, стоит публиковать некоторые карты и документы о последствиях, скажем, для финнов в случае тех или иных решений. Они должны понимать, что играют с огнем», – заключил депутат.

Напомним, действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что фактически делает невозможной их транспортировку через Финляндию, однако сейчас правительство страны обсуждает возможность снятия этих ограничений. Дискуссия ведется на фоне вступления страны в НАТО и изменений в системе европейской безопасности, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политики Нидерландов ответили на предложение Макрона о ядерном союзе.

 
