Общество

Петербургский эксгибиционист преследовал девушек и пытался об них тереться

Mash: в Петербурге эксгибиционист преследовал девушек и пытался об них тереться
Shutterstock

В Петербурге мужчина оголялся перед девушками, а затем преследовал их. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Красном Селе. По словам очевидцев, эксгибиционист при виде молодых женщин начинал оголяться и удовлетворять себя, слегка прикрываясь пакетом. Когда девушки, заметив это, пытались уйти, он начинал их преследовать и пытался тереться об них.

До этого в Петербурге арестовали мужчину, который показывал половой орган в электричках. Он спустил штаны и, демонстрируя свой половой орган, начал совершать непристойные действия. Аналогичная ситуация возникла в том же месте и в то же время, но уже месяц спустя.

Ранее в Новосибирске мужчина приставал к сотруднице магазина и разделся перед ней.

 
