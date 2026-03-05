Песков пояснил слова Путина об уходе России с европейского газового рынка

Песков: решение об уходе России с газового рынка Европы пока не принято

Президент России Владимир Путин поручил правительству только проработать вопрос ухода с европейского на альтернативные рынки поставок газа. Окончательного решения по этому вопросу пока не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вчера президент подчеркнул, что это не решение. Это только поручение правительству проработать эту тему», — сказал Песков, отвечая на вопрос, определилась ли уже Россия, куда будет поставлять газ вместо Европы.

Он добавил, что российские газовые компании находятся в контакте со всеми представителями глобального рынка и отслеживают ситуацию.

Накануне Владимир Путин в разговоре с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что Россия решила не дожидаться полного введения запрета на поставки газа в ЕС и перенаправить топливо на более перспективные и финансово выгодные направления. Глава государства отметил, что поручит правительству РФ совместно с компаниями изучить вопрос о переориентации газовой отрасли. При этом президент не уточнил, какие именно регионы рассматриваются в качестве приоритетных.

Путин добавил, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов для всех партнеров. По его словам, РФ будет продолжать работать в этом режиме с теми контрагентами, которые также демонстрируют надежность. В пример российский лидер привел страны Восточной Европы — Словакию и Венгрию.

