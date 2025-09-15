На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Участники ВНОТ на стенде «Кадровый центр «Работа России» пройдут нейропрофтестирование

Гости проверят свои профессиональные способности с помощью диагностики, которая учитывает активность мозга и сердца. После его завершения респондент получает детальный отчет с интерпретацией от профессионального профориентолога. Инновационный формат профориентации представит служба занятости Липецкой области. Такое тестирование проводится для всех желающих, однако в первую очередь оно нацелено на помощь в карьерном самоопределении молодежи – одной из приоритетных клиентских групп Кадровых центров «Работа России».

Проекты для школьников и студентов на стенде также подготовили специалисты Псковской и Тамбовской областей, которые разработали презентации, профориентационные и деловые игры, в том числе с использованием VR-очков.

Всего на стенде сотрудники региональных Кадровых центров продемонстрируют более 30 практик для работодателей и соискателей. Так, на помощь ветеранам боевых действий и их близким направлена интерактивная карта сервисов, профориентационный мотиватор и опыт открытия специализированных клубов при Кадровых центрах.

Отдельная секция выделена для работодателей. Ее программа включает мастер-класс по построению карты личностного роста сотрудника, воркшоп по использованию искусственного интеллекта в работе сотрудников кадровых служб, экспресс-курс «Человек-система-человек», игры «Бизнес дженга», «Эйчар мафия» и другие.

Экспозиция «Кадровый центр «Работа России» будет открыта для посетителей с 15 по 18 сентября на площадке ВНОТ. Полное расписание активностей можно найти на сайте Дня службы занятости.

Всероссийская неделя охраны труда проходит с 15 по 18 сентября в университете «Сириус». Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.

Картина дня
ЕС планирует запретить въезд туристам из России. Консульство Испании в Москве прекратило принимать документы
Euractiv: некоторые страны ЕС хотят полностью закрыть въезд туристам из России
В Кремле заявили о паузе в переговорах по Украине. Военная операция, день 1300-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1300-й день
Над Украиной хотят создать бесполетную зону. Это шаг к войне с НАТО, считают в России
Медведев назвал войну с НАТО последствием введения бесполетной зоны над Украиной
В Госдуме объяснили, почему в РФ пока не могут автоматически штрафовать водителей без ОСАГО
Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня
Отец пятерых детей погиб на СВО
Подъем на гору Эльбрус ограничили после инцидента с канатной дорогой
Новости и материалы
Разработчики ChatGPT начали набирать команду для создания похожих на людей роботов
Политолог объяснил, для чего Туск пугает поляков ростом пророссийских настроений
Глава Херсонской области подарил Лукашенко карту региона
Тренер «Зенита» не исключил ухода в отсавку
США поддержали усилия Израиля по борьбе с ХАМАС
В Сургуте у беременной девушки произошло спонтанное кровоизлияние в мозг
Главком ВСУ уволил командующих сразу двух корпусов
17-летний сын Кадырова показал часы почти за полмиллиона долларов
Лукашенко заявил, что президентами не становятся, а рождаются
Путин поблагодарил врачей Курской области
В ряде населенных пунктов Днепропетровской области Украины объявили эвакуацию
19-летняя невеста Лепса спровоцировала слух, что бросила колледж в Лондоне
Фанат ЦСКА случайно отправил игроку команды подарок в Telegram стоимостью 65 тысяч рублей
Продюсер по прозвищу «Коротышка» насиловал школьниц и продавал их бизнесменам
Страховка для альпинистов за год значительно выросла в цене
Минтруд рекомендовал регионам индексировать маткапитал
Суд оштрафовал Божену Рынску по статье о возбуждении ненависти
В Сочи спасатели помогли выбраться из ущелья семье с полугодовалым малышом
Все новости
В МИД России заявили, что ЕС «окружает себя колючей проволокой»
Памфилова назвала интернет «недружественной России паутиной»
Депутат Рады заявила о превращении Украины в «страну-хоспис»
Адвокат оценил шансы на взыскание с Пугачевой 1,5 млрд руб. за восхваление Дудаева
В Совфеде назвали «чистой воды провокацией» инциденты с БПЛА в Польше и Румынии
В Госдуме предрекли поток китайских женихов в Россию при введении безвизового режима
Россиянка стала новой «Миссис Европа»
Сколько могут храниться куриные яйца в холодильнике и без него
Как правильно хранить яйца, чтобы они оставались свежими: температура, сроки и условия хранения
Не только Пуаро: лучшие детективные фильмы и сериалы по Агате Кристи
Экранизации романов Агаты Кристи, которые стоит посмотреть
«Специалист по националистам». Чем известен кандидат на пост главы Верховного суда Краснов?
ВККС рекомендовала генпрокурора Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России
Как уехать в Китай без визы: правила пересечения границы и лайфхаки для туристов
Что важно знать перед туристической поездкой в КНР после введения безвизового режима
«Они ненавидят друг друга»: Трамп объяснил, почему переговоры Путина и Зеленского невозможны
Трамп допустил, что сам возьмется за переговоры из-за вражды Путина и Зеленского
«Тюрьмы получше, чем в России»: российский ученый Каверин — о задержании в Афганистане
Этнограф Каверин назвал пачку открыток причиной своего задержания в Афганистане
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами