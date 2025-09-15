Участники ВНОТ на стенде «Кадровый центр «Работа России» пройдут нейропрофтестирование

Гости проверят свои профессиональные способности с помощью диагностики, которая учитывает активность мозга и сердца. После его завершения респондент получает детальный отчет с интерпретацией от профессионального профориентолога. Инновационный формат профориентации представит служба занятости Липецкой области. Такое тестирование проводится для всех желающих, однако в первую очередь оно нацелено на помощь в карьерном самоопределении молодежи – одной из приоритетных клиентских групп Кадровых центров «Работа России».

Проекты для школьников и студентов на стенде также подготовили специалисты Псковской и Тамбовской областей, которые разработали презентации, профориентационные и деловые игры, в том числе с использованием VR-очков.

Всего на стенде сотрудники региональных Кадровых центров продемонстрируют более 30 практик для работодателей и соискателей. Так, на помощь ветеранам боевых действий и их близким направлена интерактивная карта сервисов, профориентационный мотиватор и опыт открытия специализированных клубов при Кадровых центрах.

Отдельная секция выделена для работодателей. Ее программа включает мастер-класс по построению карты личностного роста сотрудника, воркшоп по использованию искусственного интеллекта в работе сотрудников кадровых служб, экспресс-курс «Человек-система-человек», игры «Бизнес дженга», «Эйчар мафия» и другие.

Экспозиция «Кадровый центр «Работа России» будет открыта для посетителей с 15 по 18 сентября на площадке ВНОТ. Полное расписание активностей можно найти на сайте Дня службы занятости.

Всероссийская неделя охраны труда проходит с 15 по 18 сентября в университете «Сириус». Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.