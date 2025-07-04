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Путин отметил проекты СИНВ по защите природы и разумному использованию ресурсов

Лидеры двух проектов из Москвы и Запорожья представили главе государства свои инициативы, направленные на защиту природы и разумное использование ресурсов – воды и лесов. Встреча прошла 3 июля на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ, Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ. Авторы предложили конкретные решения, в числе которых контроль водопотребления и посадка лесополос.

Они поступили на форум 2025 года в направление Национальной экологической и климатической инициативы (НЭКИ). В целом об этом треке президенту рассказал заместитель генерального директора АСИ Георгий Белозеров. Он отметил, что НЭКИ вошла в топ-3 популярных направлений форума по числу заявок. Этот трек объединил проекты, меняющие отношение человека к природе и помогающие стране адаптироваться к новым реалиям.

В рамках направления больше всего идей и решений от россиян поступило по теме формирования экологически здоровой среды, ревитализации природы, раскрытию потенциала экономики природы, очистке водных объектов, управления отходами.

«В этом году особенно выделяются проекты по био- и нейротехнологиям в развитии городов, хозяйственному симбиозу между предприятиями, использованию биоматериалов и стимулированию сбора вторсырья, что демонстрирует готовность общества активно участвовать в приумножении природных ресурсов и устойчивом развитии», – сказал Белозеров, а также привел несколько примеров.

В частности, он рассказал про инициативы по использованию биосферных и нейротехнологических подходов в развитии городов. Идею «Биогород» на форум подала Анна Ленько, продемонстрировавшая передовой опыт Нижегородской области по созданию природной основы развития города. Владимир Щекин из компании «Родина» подал интересный проект «Нейро города» по применению нейроподходов к развитию населенных пунктов представил.

Отметил предложения по активизации хозяйственного симбиоза между российскими предприятиями для наиболее эффективного взаимного использования ресурсов. Учет принципов хозяйственного симбиоза при проектировании предприятий, развитии производственных сил страны. Такую идею «Хозяйственный симбиоз» представил инженер из нефтедобывающей отрасли – Николай Шамсутдинов.

В-третьих, он сказал о проектах по использованию биоматериалов, в том числе самовосстанавливающихся, в различных отраслях экономики. Такие идеи поступили от Екатерины Михеевой, производящей покрытия из бактериальной целлюлозы, Анны Будниковой с технологией использования биоматериалов для реконструкции зданий и Ильи Мейлаха с идеей по производству биоэнергии для развития новых цифровых технологий.

Четвертое – экономическое стимулирование сбора вторсырья и производства продукции из вторсырья гражданами и народными объединениями в городах ближе к местам образования отходов.

«Массы пресной воды у нас огромные, а прибрежная зона создает уникальные возможности для развития. Сейчас мы активно работаем над развитием Северного морского пути. Однако в рамках подготовки к форуму тема воды раскрывалась иначе. Это не только охрана окружающей среды, но и вопросы новой современной энергетики, а также инновационные технологии, которые позволят обеспечить современный транспорт, особенно в крупных городах с протекающими реками и водными артериями. Совместно с Агентством и экспертным советом мы постараемся оформить эту тему так, чтобы она звучала как экономика вокруг воды. Сейчас существует большой запрос на такие вопросы – это абсолютно новые аспекты, которые ранее не рассматривались, особенно в части поддержки и развития семейных предприятий, что, безусловно, важно и востребовано», – сказал председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Как раз по этой теме свою идею президенту представили лично руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, заведующий Лабораторией экономики изменения климата, член ученого совета НИУ ВШЭ, к.э.н. Игорь Марков из Москвы рассказал про инициативу – «Водный потенциал».

По его словам, вода становится главным экономическим ресурсом XXI века, поэтому важно по-новому оценивать ее ценность и продукцию, требующую много воды. Если не считать и не контролировать, сколько воды используется в стране и сколько «виртуальной воды» уходит с экспортируемыми товарами, это может привести к серьезному истощению водных запасов и большим проблемам в будущем. Поэтому он видит необходимость комплексного управления водными ресурсами в России в контексте сохранения природных ресурсов и повышения экспортного потенциала страны. Основная идея – провести системную оценку водного баланса и создать механизм регулирования водоемкости производства с целью контроля использования пресной воды и предотвращения ее потерь.

«Хочу отметить, что водные ресурсы – это огромное богатство России и одно из наших важных конкурентных преимуществ. Необходимо подходить к использованию водных ресурсов так, чтобы не нарушать устойчивый баланс. В целом, если мы хотим использовать водные ресурсы для повышения конкурентоспособности нашей экономики, то нужно делать это исключительно рационально, используя современные разработки и предложения специалистов», – отреагировал президент.

Второй проект – Национальный план приумножения природы презентовала Анастасия Дымура из Запорожья. Она является основателей ассоциации «Народный фермер Запорожской области», а также возглавляет компанию по производству зерновых и масличных культур.

Анастасия, как аграрий со стажем, предложила реализовать комплексную систему развития природы для оздоровления населения и развития экономики. В основе – создание общероссийской сети защитных лесных полос разных уровней и природоподобного управления водными ресурсами через каскады прудов на малых реках. План учитывает социально-экономические особенности регионов и экологическую реновацию в сильно трансформированных территориях, включая Донбасс.

Планируется, что проект создаст до 200 тыс. новых рабочих мест в сельской местности, включая возможности для ветеранов СВО в агротуризме, аквакультуре, лесном хозяйстве и охоте. При этом, по ее словам, без реализации плана к 2036 году есть риск опустынивания ряда регионов.

«Безусловно, вы правы, и эта работа необходима. Мы учтем ваши предложения. Хочу обратить внимание, что у нас действует государственная программа по возвращению земель в сельхозоборот. С этого года к ней присоединяется и Запорожская область, что позволит применять все инструменты поддержки сельхозпроизводителей на этой территории. Я попрошу правительство обратить внимание на то, чтобы помощь была предоставлена вам и вашим коллегам, которые работают в этой сфере. В целом, идея правильная, и мы будем ее всячески поддерживать», – сказал Владимир Путин.

Напомним, форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в пятый раз. В этом году он проходит в Национальном центре «Россия». За несколько лет на крауд-платформе форума идея.росконгресс.рф зарегистрировались около 600 тысяч человек, участники подали свыше 120 тысяч идей. Организаторы – АСИ и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Председатель организационного комитета форума – заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Форум проводится ежегодно в соответствии с Указом президента № 899 от 8 декабря 2022 г. в целях поддержки и реализации инициатив граждан по развитию страны.

Форум – это площадка, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и формировать перспективные проекты для развития России. Цель – выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей.

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