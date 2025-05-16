Президент России направил приветствие участникам ПМЮФ-2025

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIII Петербургского международного юридического форума – 2025, главная тема которого в этом году – «Право: уроки прошлого для мира будущего». Обращение размещено на сайте Кремля.

В приветствии глава государства отметил, что форум по сложившейся традиции предоставляет возможность обсудить широкий круг актуальных юридических вопросов, связанных с развитием системы международных отношений, совершенствованием и гармонизацией национальных правовых систем.

«Сегодня в условиях формирования многополярного миропорядка одной из приоритетных задач является настройка глобальных институтов управления и механизмов обеспечения коллективной безопасности таким образом, чтобы они соответствовали требованиям времени, служили на благо прогресса и процветания. Такая работа должна опираться на позитивный исторический опыт, взаимную готовность осмыслить и учитывать уроки прошлого», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент России отметил, что только совместными усилиями можно создать пространство доверия и сотрудничества, основанное на принципах равенства государственных суверенитетов и уважения культурных особенностей всех народов.

В завершение Владимир Путин пожелал участникам и гостям форума плодотворных дискуссий и профессиональных успехов.

Напомним, что XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая.